VIDEO: así es ‘La Colmena’, la enorme y espectacular casa de Camilo y Evaluna

Hasta el mes pasado, y luego de terminar una gira por Europa, Camilo y Evaluna estrenaron su nuevo hogar, que se sometió a varios meses de remodelación. A diferencia de lo que muchos imaginaban, ‘La Colmena’, como ellos mismos llamaron ese espacio, no es una residencia llena de muchos lujos y excentricidades, más bien, es una casa sobria y austera, eso sí, con las comodidades necesarias y del gusto de los cantantes.

La casa está rodeada de un gran jardín donde se observan varias palmeras. Tiene dos pisos y varias habitaciones. Además, tiene un balcón tipo terraza. La casa en general se destaca por un estilo clásico y colonial, la puertas y ventanas son de madera. En esa casa, fue grabado el video del popular tema del colombiano Vida de rico.

Camilo - Vida de Rico (Official Video)

En la primera planta, hay una sala con una hermosa chimenea. La cocina se destaca por sus muebles de color madera y una gran nevera en tono gris de dos puertas. De igual manera, ‘La Colmena’ no cuenta con una piscina, pero en el jardín sí hay espacio suficiente por si quieren en algún momento, instalar una.

La pareja se ha hecho viral no solo por sus éxitos como artistas sino porque en redes sociales acostumbran a derrochar su amor. Desde que anunciaron la noticia que se convertirían en padres por primera vez, no han dudado en compartir con sus seguidores algunos detalles de la llegada del nuevo integrante de la familia Echeverry Montaner, como por ejemplo, el nombre que tendrá y el por qué no conocerán el sexo del bebé hasta que nazca el próximo año.

