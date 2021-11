VIDEO: así suena la tierna canción que Cristina Hurtado le compuso a su bebé

Cristina Hurtado se encuentra en los últimos días de gestación. Como reveló hace unos meses, ha tenido que guardar reposo absoluto para terminar su embarazo perfectamente y sin ninguna complicación.

Este fin de semana, la expresentadora de Guerreros conmovió a sus 5.8 millones de seguidores luego de publicar un video en su cuenta de Instagram de una canción que le compuso y que, además, ella misma cantó para el bebé que viene en camino. Su hijo Juan José le ayudó con la melodía en el piano. “Les cuento que, por recomendación de una amiga, le compuse una canción a mi bebé y hablé con Juanjo y le dije que si me ayudaba con la melodía y Juanjo me ayudó con la melodía. Entonces voy a cantar la canción, aunque yo no cante bien, no importa”, dijo Cristina Hurtado.

Según reveló, su amiga le dijo que si le cantaba esa canción todos los días a su bebé, cuando él naciera la va a reconocer y se podrá calmar en momentos difíciles, así que sin pensarlo tanto, la presentadora se animó y tomó la iniciativa de hacer la composición. “Cuando siento tus movimientos doy gracias a Dios…Por tu vida, por tu vida, porque nos llenas de alegría”, dice una parte de la canción.

La publicación ya cuenta con más de 700.000 reproducciones y cientos de comentarios por parte de sus seguidores quienes no dudaron en elogiar a la presentadora por ese gesto con su bebé y el apoyo de su hijo Juan José para hacer realidad la melodía. “La verdad me ha parecido otra manera hermosa y llena de amor para conectar con mi bebé. Si estás embarazada, anímate a componerle una canción, es otra experiencia hermosa que sumas a esta bella etapa de tu vida”, escribió la presentadora en la descripción del video.

“Qué tierno. Estuvo hermosa esa canción”, “qué belleza, Cris eres una excelente madre”, “es hermoso que hagas eso para fortalecer el vínculo con tu bebé. Felicitaciones”, “qué tierna el bebé ya está recibiendo mucho amor de sus padres y hermanos”, comentaron los internautas.

