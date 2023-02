Video: Carmen Villalobos sorprendió con su cambio de ‘look’

Por estos días, una de las famosas más comentadas en el mundo del espectáculo es Carmen Villalobos. La actriz de Hasta que la plata nos separe ha sido tendencia después de haber confirmado su separación de Sebastián Caicedo y de haber hecho pública su nueva relación sentimental con Frederik Oldenburg.

Te puede interesar: Yailin y Anuel se separaron: el cantante confirmó que la relación terminó

Carmen Villalobos, Frederik Oldenburg Foto: Instagram @cvillaloboss - Instagram @cvillaloboss

La barranquillera se ha mostrado muy feliz en sus redes sociales, enfocada en sus proyectos laborales y, por supuesto, en su noviazgo con el presentador deportivo. Por ahora, se desconoce cuánto tiempo llevan juntos.

Carmen Villalobos cambió el color de su pelo

Meses después de haberse separado de Sebastián Caicedo, la actriz cautivó a sus fanáticos con una nueva apariencia. Aunque continuó, en ese momento, con su pelo corto, decidió pintarlo de un color naranja cobrizo, el cual fue bastante elogiado en las redes.

Más noticias de Carmen Villalobos ¿Sebastián Caicedo se refirió a la relación de Carmen Villalobos y su nuevo novio? Luego de confirmarse el romance de Carmen Villalobos con Frederik Oldenburg, Sebastián Caicedo, exesposo de la actriz, dejó en claro su pensamiento. Leer aquí: ¿Sebastián Caicedo se refirió a la relación de Carmen Villalobos y su nuevo novio? Foto: Carmen Villalobos festejó el cumpleaños de su novio Frederik Oldenburg Al igual que Shakira y Piqué, Frederik Oldenburg, novio de Carmen Villalobos, está cumpliendo años hoy. Leer aquí: Foto: Carmen Villalobos festejó el cumpleaños de su novio Frederik Oldenburg

Ahora, Villalobos le dijo adiós a ese tono y le dio paso a un color más rubio. Además, se puso extensiones para darle más longitud. De acuerdo con lo que dijo, echará de menos su anterior look, pues esta nueva apariencia se debe a un personaje que interpretará en un nuevo proyecto actoral. “Año Nuevo, proyecto nuevo, look nuevo. Felices de tenerte siempre aquí y de ser parte de este cambio tan maravilloso”, escribió en la descripción de la publicación que ya cuenta con más de 275 mil likes.

Sus seguidores no dudaron en dejarle mensajes diciéndole que todo lo que se haga le queda bien. “Te ves divina”, “me gusta más el pelo oscuro en ti y por supuesto largo. Como los tiempos de Catalina”, “ella con todo lo que se hace se ve divina”, “regresaste a ese espectacular color te ves siempre hermosa pero ahora más”, “me encanta ese look”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué pasó en el matrimonio de Carmen Villalobos?

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo estuvieron juntos por casi 14 años. Se casaron en octubre del 2019 y aunque eran considerados una de las parejas más sólidas de la farándula, el año pasado decidieron tomar caminos separados e iniciar una nueva vida como solteros.

Aunque inicialmente negaron los rumores de una ruptura asegurando que solo estaban distanciados por temas laborales, tiempo después se confirmó que, en efecto, la relación no pasaba por su mejor momento.

Sobre las razones, la expareja no ha dado muchos detalles, pero a través de las redes, Carmen aseguró: “hace un tiempo, Sebastián y yo, tomamos la decisión de separarnos. Después de más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes. Me imagino que para muchos esto será una sorpresa, a lo mejor para otros no tanto, pero como lo he expresado antes, porque ustedes lo saben, lo más importante para mí siempre será que prime su felicidad”, dijo.