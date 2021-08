VIDEO: ¡Increíble! Actores de ‘La Reina del Flow’ resultaron heridos en rodaje

La Reina del Flow 2 se encuentra en su recta final, y por eso algunos de sus actores principales han posteado varias fotos y videos de los detrás de cámaras de la producción. En la grabación de una de las escenas más importantes de la telenovela, algunos personajes sufrieron heridas reales. De la ficción pasaron a la realidad.

Te puede interesar: “Ya no tenía pelo”: actriz de la Reina del Flow casi queda calva

Fue el actor Carlos Torres, que le da vida a ‘Charlie Flow’, quien mostró en su cuenta de Instagram lo sucedido. En las imágenes se observa a Lucho Velasco o ‘Manin’ en la serie, con la cabeza rota, luego recibir un golpe, con un jarrón, por parte de Carolina Ramírez (Yeimy Montoya).

“Después de que pensamos que lo que le hizo Carolina Ramírez a Lucho Velasco iba a ser el final, Lucho se vengó. Le reventó la boca a Yeimy”, dijo ‘Charlie Flow’, mientras enfocaba con su cámara a Carolina para que mostrara uno de sus labios reventados. A la actriz le tocó ponerse hielo para bajar la hinchazón.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Puedes leer: “Probé hasta bóxer”: Así salió Andrés Sandoval de La Reina del Flow de los vicios

“De no creer este detrás de cámaras. ¡Qué SUSTO!”, escribió Carlos Torres en la publicación con la que acompañó los videos. Como si fuera poco, ellos dos no fueron los únicos heridos. Juancho, interpretado por Andrés Sandoval, también tuvo un pequeño accidente. “Esto es de no creer”, dijo el actor. En el clip se observa que el actor sufrió una herida cerca de su ojo derecho. En tono jocoso, Carlos Torres mostró que él también resultó ‘herido’, con un diminuto raspón en su mano.

Al parecer, los actores se encontraban en el rodaje de una de las últimas escenas de la exitosa producción del canal Caracol.