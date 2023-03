Video: Lina Tejeiro confiesa que sus relaciones no duran por su culpa

Además de su talento y proyectos en la televisión, la vida sentimental de Lina Tejeiro es otro de los temas que ha causado revuelo entre sus seguidores. La primera y única relación estable que ha tenido la actriz de 31 años, fue con el cantante de reguetón Andy Rivera, con quien estuvo involucrada durante casi diez años, de manera intermitente.

Apenas hasta hace un año, Sammy de Padres e hijos abrió su corazón y confesó que, después de muchos intentos, había decidido no ‘forzar’ su amor con el hijo de Jhonny Rivera. Unos meses después, todo indicaba que se estaba dando una nueva oportunidad con el paisa Juan Duque, con quien vivió una relación muy mediática, pero finalizó repentinamente.

Lina Tejeiro y Juan Duque publicaron mensajes en redes sociales que hicieron reaccionar a sus seguidores, ¿Qué decían? Foto: Instagram

¿Qué dice Lina Tejeiro sobre sus relaciones pasadas?

En una reciente interacción con sus 9.9 millones de seguidores en Instagram, Lina Tejeiro respondió varias dudas sobre su vida en pareja y algunos de sus exnovios. Además de responder que se encontraba actualmente soltera, confesó si mantenía conversaciones con algún ex. “No, yo soy de las que termina una relación y bloquea, entonces no hay manera de mantener contacto con ninguno”, aseguró.

Luego, habló abiertamente sobre aquellos amores que no han sobrevivido a muchos meses. “De hecho he tenido relaciones largas tres años, nueve años, esa fue mi relación más larga, pero de pronto lo dices porque mi última relación no duró ni siquiera tres meses. ¿Qué si el problema es mío? Yo sí creo, el problema mío es tener muy claro lo que quiero como pareja y lo que no estoy dispuesta a soportar como pareja, entonces, si a mí no me dan lo que espero sencillamente finalizo la relación”, contó.