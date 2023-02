Video: Lina Tejeiro compartió cómo se baña tras su cirugía de biopolímeros

Durante las primeras semanas de este año, la actriz Lina Tejeiro reapareció en redes sociales para explicar su ausencia en las mismas. A través de las historias de su Instagram, la ex de Andy Rivera contó a sus 9.9 millones de seguidores que, dos años después de someterse a su primera cirugía para retirar parte de sus biopolímeros, se encontraba enfrentando nuevamente las mismas dolencias.

Desde mediados del 2022, los síntomas y dolencias por biopolímeros regresaron a la vida de Lina, desde entonces se alertó y supo que debía ingresar nuevamente al quirófano. “Los dolores en mis piernas y espalda me alertaron. Dos años después de mi extracción me vuelve a hacer reacción, pero ahora en la zona sacrolumbar eso quiere decir que me operan nuevamente y con la la fe puesta en que estas sean las últimas, es muy impredecible, pero espero que esto cierre este ciclo que me ha afectado muchísimo”, contó.

Lina Tejeiro mostró cómo se baña tras su cirugía

Ahora, semanas después de someterse a su segunda extracción de biopolímeros, la recordada Sammy de Padres e hijos, quiso incluir a sus fanáticos en una de tantas rutinas de su día a día. En este caso, eligió su ‘travesía’ de bañarse ahora que tiene instalado en su cuerpo un tubo de drenaje para la salida de sangre o líquidos, y que estos no se acumulen debajo de la piel.

“Bañarme es todo un proceso porque tengo que cuidar mucho a este Hemovac, tengo que bañarme con calma, con tranquilidad, sin afán, pero restregarme bien”, reveló. Después de ducharse, Tejeiro también debe hacerse, diariamente, un proceso de curación que incluyen herramientas como guantes, cremas, gasas e hipoclorito. Con el paso de los días, la llanera de 31 años se muestra con más constancia en redes y trata, poco a poco, regresar a sus actividades regulares.

