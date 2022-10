Video: Luisa Fernanda W reveló imágenes del inicio de su relación con Pipe Bueno

Desde hace más de dos años, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sostienen una de las relaciones más estables de la farándula nacional. Comenzaron su romance unos meses después del fallecimiento de Legarda, el exnovio de la generadora de contenido.

A pocos días de dar a luz a su segundo hijo, Luisa Fernanda W publicó un atrevido baile de sus inicios con Pipe Bueno. El clip generó todo un revuelo. Foto: Jairo Quintero - Jairo Quintero

Durante la pandemia comenzaron a vivir juntos y, en octubre del 2020, le dieron la bienvenida a su primogénito Máximo. Ahora, están a punto de conocer a su segundo hijo a quien le pondrán por nombre Domenic.

Generalmente, la paisa suele realizar la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram, para hablar con sus seguidores sobre varios temas que a ellos les genera curiosidad, entre ellos, su relación con el cantante de música popular, pues, recordemos, al principio fueron cuestionados por algunos usuarios porque, supuestamente, la influenciadora no le había guardado el luto a su expareja.

Así lucían Luisa Fernanda W y Pipe Bueno cuando comenzaron su relación

Un usuario le pidió mostrar un video de sus inicios con Pipe Bueno. La paisa no tuvo problema en sacar del baúl de los recuerdos un clip que terminó llamando la atención de millones de internautas. Allí, se observa al cantante y a la influencer bailando reguetón durante un paseo nocturno en medio de un yate.

La pareja, que en ese momento hasta ahora estaba comenzando su relación, se observa muy ‘acaramelada’, bailando muy pegados y con varios gestos cariñosos. Al fondo, se escucha a sus amigos hacerles chistes. El video se hizo viral en las diferentes redes sociales y muchos comenzaron a dejar sus opiniones al respecto, criticando a la paisa porque para ese momento, llevaba muy poco de haber muerto Legarda.

¿Cómo inició la relación de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Según dijo la antioqueña, todo se dio de manera natural y que, además, Pipe Bueno fue muy respetuoso con el tema concerniente a Legarda, pues entendía que era muy reciente. “Al principio no pasaba nada, a Pipe le tocó vivir conmigo varios episodios en los que yo me quebraba, lloraba, me dolía lo que había pasado y nos volvimos muy amigos”, reveló a través de sus redes sociales.

De igual manera, confesó que, al principio, tuvo bastante miedo pues las personas ya estaban hablando de su vida, afirmando cosas que no eran ciertas. “Comenzamos a compartir muchos momentos juntos. En ese momento yo no sabía que él me gustaba, yo como que me lo negaba. Sí, es mi amigo, pero esto es solamente como un jugueteo, nada de que me guste”.

El punto clave que la hizo confirmar que sentía algo por el cantante fue cuando un día, él no le habló por WhatsApp. “Me comienza a dar como un desesperito. ¿Me está importando que no me habló hoy? Algo está pasando aquí Luisita, algo está pasando. En ese momento que no me habló me di cuenta que el man me encantaba. Y me puse a llorar mucho, porque yo me culpaba y decía ¿por qué me va a gustar este man?”, aseguró.

Finalmente, Luisa confesó que la relación se hizo formal en octubre del 2019, ocho meses después del fallecimiento de su expareja Legarda.