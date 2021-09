VIDEO: participante de 73 años de ‘La Voz Senior’ sorprendió con un ‘streptease’

Por dos noches consecutivas, La Voz Senior ha sido el programa más visto por los colombianos. El capítulo de anoche estuvo cargado no solo de talento, sino de grandes sorpresas. Gabino Pampini, el artista panameño considerado una de las leyendas de la música latina arribó al diamante del reality musical y cautivó a los tres entrenadores que voltearon su silla.

Gabino Pampini canta 'Cuerpo de guitarra'| La Voz Senior Colombia 2021

Andrés Cepeda fue el primero en voltear su silla y al darse cuenta que se trataba del propio Pampini, quedó completamente impresionado. Sin embargo, esa no fue la única sorpresa de la noche. Más adelante, se presentó el señor Danilo Escobar de 73 años, quien interpretó el bolero Por qué no he de llorar. Aunque ninguno de los tres entrenadores giró su silla, al artista se le vio muy emocionado por estar en el diamante de La Voz Senior.

Para sorpresa de todos, el hombre no solo tenía una gran voz sino también un excelente estado físico, pues se conserva tan bien que no aparenta tener 73 años. Natalia Jiménez le preguntó cuál era el secreto para mantenerse así y él respondió:

“Desde muy joven he practicado mucho el ejercicio porque hay mucha gente que cree que porque uno llega a los 40, a los 50 años, ya se va abandonando. Compito conmigo mismo, no compito con nadie. A mí me gustaría mostrarles un poco mi cuerpo, de cómo me conservo”.

La española se ofreció a ayudarlo a tenerle la ropa y el micrófono, pero antes de que siguiera quitándose el resto de sus prendas, Natalia lo detuvo: “El pantalón no. Hasta ahí”, dijo bromeando la entrenadora.

