Video: Piqué fue captado huyendo de la casa de Shakira

Después de la separación de Shakira y Piqué, los ojos de los paparazzis y los fanáticos de la expareja, han estado centrados con más atención en cada uno de sus movimientos.

Shakira y Piqué Foto: Instagram

Varios periodistas españoles se han posado a las afueras de la casa de la colombiana, en Barcelona, para tener de primera mano, información relacionada con sus nuevas vidas como solteros.

En algunas ocasiones, la intérprete de Music Sessions #53 ha salido de su residencia para saludar a sus seguidores, pero no ha brindado ninguna declaración ante la prensa luego de su separación.

Por su parte, el exfutbolista del Barcelona salió en los últimos días a dar un paseo por las calles con su novia Clara Chía. Un periodista trató de interrogarlos, pero la pareja prefirió hacer caso omiso.

¿Por qué Piqué huyó de la casa de Shakira?

En varias imágenes captadas por la prensa española, se han evidenciado los momentos cuando ha llegado el jugador a la casa de su ex para recoger a sus hijos Milan y Sasha. Por ahora, ha preferido no bajarse del auto para no ser abordado por la prensa.

Recientemente, se viralizó un video donde aparece, nuevamente, dejando a los niños en la casa de Shakira, pero, por irse rápido para no seguir asediado por la prensa, arrancó su carro y olvidó cerrar el baúl. El futbolista solo esperó a que sus hijos entraran a la casa, para arrancar inmediatamente con mucha premura.

Tremenda lluvia, Milán cargando ese maletín grande, y el gran padre Gerard Piqué no es capaz ni de bajarse a entregar a sus hijos. Tanto afán que ni cerró el baúl del carro.

Tremendo hijo de P.



Como aguantaste tanto con ese petardo? @shakira pic.twitter.com/wFneRQ2YyE — carladirty (@carla_dirty) February 8, 2023

En las imágenes captadas por EuropaPress, se observa la expresión de seriedad y nerviosismo del deportista. De hecho, en redes sociales criticaron fuertemente la actitud de Piqué, pues no ayudó a sus hijos a bajar las maletas que llevaban en el carro. “Tremenda lluvia, Milán cargando ese maletín grande, y el gran padre Gerard Piqué no es capaz ni de bajarse a entregar a sus hijos. Tanto afán que ni cerró el baúl del carro”, “¿cómo aguantaste tanto a ese petardo, Shakira?”, “¿por qué Shakira estuvo tantos años con un futbolista descerebrado como él?”, “tan raro que un papá del fin de semana actúe así”, “petardo es la palabra”, escribieron algunos internautas.

Piqué y Clara Chía presumen su amor

Shakira ya es tema del pasado en la vida de Gerard. El jugador se ha mostrado muy feliz con su nueva novia Clara Chía. Hace unos días se les vio un poco “amigables” con la prensa, a comparación de otras veces que, de hecho, Piqué había sido grosero con algunos periodistas.