VIDEO: Piqué ya le venía haciendo desplantes en público a Shakira

Los rumores de la supuesta infidelidad de Piqué hacia Shakira, cada día toman más fuerza. Aunque han pasado varias semanas desde que se hizo público que ya no estaban juntos, los medios de comunicación españoles siguen sacando a la luz nuevos detalles al respecto.

Recientemente, se conoció que Shakira dejó Barcelona y ya está en Estados Unidos. De hecho, fue captada en el aeropuerto de Miami con sus dos hijos, Milan y Sasha, en medio del proceso legal que tiene con la Fiscalía española, luego de ser acusada de evadir impuestos.

Piqué ya le venía haciendo desplantes en público a Shakira

Ahora, es tendencia un video, aparentemente de hace varios meses o tal vez de años, donde se observa a Piqué en una ceremonia de su equipo F.C. Barcelona.

En las imágenes, aparece el futbolista sentado en primera fila. A su derecha está Josep María Bartomeu, expresidente del club, y a su izquierda, su entonces pareja, Shakira, quien se mostraba muy emocionada aplaudiendo luego de que Piqué, al parecer, fuera condecorado.

En un momento, se observa que Shakira trata de abrazarlo y darle un beso, pero él termina ignorándola por saludar a Bartomeu. Aunque la colombiana disimula su incomodidad por la indiferencia del padre de sus hijos Milan y Sasha, en el video quedó registrado también el momento en el que, aparentemente, ella se seca una lágrima con sus manos, aunque no se sabe si es por el orgullo que sintió ese día por su esposo, o, por el contrario, debido a su rechazo.

Se desconoce la fecha exacta del evento, lo cierto es que, en redes sociales sacaron a relucir “los malos tratos” de Piqué hacia Shakira. “Ella le muestra su amor, pero él es un hielo”, “qué bien que lo dejó, todo cansa y si te no te valoran hay muchos que si lo hacen”, “puedes ser la mujer más bella del mundo, tener mucho dinero y aun así ser infeliz por aferrarte a un amor no correspondido”, “él la evade cuando quiso agarrarle la mano, indiferencia y el rechazo duele”, “un hombre que no te valora se deja al instante”, son solo algunos de los comentarios que han dejado los cibernautas, demostrándole todo su apoyo a la barranquillera en el proceso de su separación.

