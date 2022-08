VIDEO: reacción del hijo de Cristina Hurtado y Josse Narváez al probar brócoli

Cristina Hurtado y Josse Narváez se encuentran dichosos disfrutando la presencia de su pequeño hijo Mateo, quien nació en diciembre del año pasado. Aunque los presentadores no esperaban convertirse en padres por tercera vez, y menos después de tantos años, han revelado en varias oportunidades que la llegada del pequeño cambió por completo sus vidas.

El 9 de agosto, el niño cumplirá 8 meses de nacido. Tanto Cristina como Josse han publicado imágenes donde presumen, orgullosos, los avances que ha tenido a su corta edad, entre ellos, que ya aprendió a gatear y también que ya come la alimentación complementaria.

Así reaccionó Mateo al probar brócoli por primera vez

El presentador de Guerreros publicó un video mostrando a su hijo menor muy feliz mientras comía brócoli. La reacción del pequeño tomó por sorpresa al también actor, quien no podía creer que, al igual que su hijo Juan José, al bebé también le guste esta planta, que muchos no incluyen en su menú.

“Sí señoras y señores… BROOOOOOCOLÍ JAJAJAJAJAJA HÁGANME EL BENDITO FAVOR. Looooo AMAAAAAA…. Nunca me imaginé que se repitiera la historia porque Juanjo fue igualito… ¿Ah? ¿En serio? Con taaaanta vaina sabrosa que hay por ahí. Qué Graaaande Mateo, no es que sea lo más rico precisamente, pero eso sí, te alimenta como un berraco y cuaaanto me alegra… this is the way my friend. No se preocupen que apenas le salgan bien los dientes también le ponemos su chicharrón”, escribió Josse en la descripción de la publicación, que ya cuenta con más de 63 mil likes.

Varios de sus amigos y seguidores halagaron al pequeño. “Qué divinísimo”, “hermoso, Dios te bendiga Mateo”, “qué ternura”, “tan bonito, come con ganas”, “ese bebé es demasiado hermoso”, “se nota que ama ese brócoli”, “qué bueno que le haya gustado”, comentaron algunos.

