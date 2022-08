VIDEO: Ryan Castro fue en costosas chanclas a los MTV VMAs. Así se burló J Balvin

Los premios MTV VMAs se han caracterizado, además de reconocer lo mejor de la música durante el último año, por los extravagantes looks que lucen los artistas invitados.

En la edición del 2010, la cantante Lady Gaga generó polémica al lucir en la gala un vestido hecho con carne de ternera. Tiempo después, en una entrevista con British Vogue, contó la anécdota sobre cómo nació esa idea. “Decidimos hacer el vestido de carne porque pensé para mí misma si estábamos dispuestos a morir por tu país, qué importa cómo te identificas. Bueno, esa es una excelente manera de asegurarse de que todos te dejen sola en una fiesta”, aseguró.

Puesto 4: Lady Gaga se presenta con un vestido de carne en los MTV VMA 2010 generando 92.000 tuits por minuto. pic.twitter.com/bjgyTejriU — Lady Gaga Spain 🏳️‍🌈 (@LadyGagaSpain) March 21, 2016

Ryan Castro fue en costosas chanclas a los MTV VMAs. Así se burló J Balvin

En la más reciente edición varios artistas que llamaron la atención por sus particulares looks. Uno de ellos, fue el cantante de música urbana Ryan Castro, amigo de J Balvin. A diferencia de muchos, el cantante llegó en chanclas, eso sí, sin perder su estilo.

A través de su cuenta de Tik Tok, el paisa bromeó mostrando en un video sus costosas chancletas. “Vea, aquí hay gente que se viene de vestido; hay gente que viene en traje, pero hay unos que venimos de vestido chimba y chanclas. Vean el escenario y aquí las chanclas, me subo ahí así, la chimba”, afirmó.

En el clip, que ya es toda una sensación en esa red social, pues cuenta con más de 700.000 reproducciones, aparece J Balvin y su novia Valentina Ferrer. El intérprete de Mi gente no dudó en burlarse de su colega. De igual manera, los comentarios en redes sociales no cesaron: “la comodidad ante todo jajajaja”, “a eso se le llama Flow”, “esas zapatillas son más caras que toda la ropa que llevo puesta”, “la comodidad es lo mejor”, “te puedes ir del barrio, pero el barrio no se irá de tu corazón”.

El ‘cantante del Guetto’ fue el quinto artista colombiano en cantar en los premios. Interpretó en vivo Nivel de perreo. Primero fue Shakira, luego J Balvin, Maluma y Karol G.

¿Cuánto cuestan las chanclas que utilizó Ryan Castro en los MTV VMAs?

El calzado que llevó puesto Ryan Castro no fue de cualquier clase. Se trató nada más y nada menos que unas chanclas de la reconocida marca Valentino Garavani. De acuerdo con la página oficial de la marca, unas sandalias como esas tienen un costo aproximado de 250 dólares, es decir, 1,094,700 pesos colombianos.

