Video: Shakira celebró San Valentín con indirecta a Piqué y Clara Chía

Este 14 de febrero del 2023, será el primer Día de San Valentín que Shakira y Gerard Piqué celebrarán separados desde que anunciaron, a mediados del año pasado, el fin de su relación después de doce años juntos y dos hijos, Milan y Sasha. Mientras el exfutbolista de 36 años sigue presumiendo su amor por su novia Clara Chía; la artista de 46 se enfoca en su nueva faceta musical y el bienestar de sus dos pequeños.

Hace unas horas, la cantante colombiana publicó en sus redes sociales un video que despertó todo tipo de reacciones entre sus seguidores. Aunque no le puso ninguna descripción al ‘post’, para varios internautas se trataría de “una indirecta muy directa” para su ex, Gerard Piqué y su novia, Clara Chía.

Shakira envió mensaje a Piqué en Día de San Valentín

Justo en el día de los enamorados, primero que celebra Shakira estando soltera, la intérprete de Monotonía, Ojos así y Waka Waka publicó un video de ella “trapeando” el piso, vestida de negro y muy elegante, y cantando una llamativa canción. Para sus seguidores, la letra del tema, sería el “mensaje cifrado” que estaría enviando a su ex Gerard Piqué.

Se trata de Kill Bill, tema que estrenó la artista SZA el año pasado y que habla sobre una mujer que busca venganza luego de que su pareja la abandonara. En el video, la barranquillera canta el coro de la canción y al final se ríe de su interpretación actuada. “Para los que dicen que no sabe trapear, les recuerdo que en su canción con Bizarrap trapeó EL PISO con Don Piqué … y le quedó reluciente”, “¿Con que nos saldrá Shak? Ella no da puntada sin dedal”, “Las mujeres ya no lloran, las mujeres trapean en tacones”, fueron algunas de las reacciones de sus seguidores. Otros, no descartaron la posibilidad de que se tratase simplemente de un “aviso previo” sobre un remix entre la colombiana y su colega estadounidense.

Así decoró Shakira en San Valentín

Shakira publicó hace unos minutos sus planes para celebrar San Valentín en Barcelona. Primero, mostró su compañía, además de sus hijos, y escribió “My funny Valentine”, junto a una foto de un tierno conejo blanco. Luego, mostró cómo decoró su mesa para el día tan especial que celebró junto a Sasha y Milan, “mi nueva tradición en Día de San Valentín: leche rosada y galletas para mis bebés antes de dormir”, expresó.