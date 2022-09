VIDEO: Tatán Mejía, exfinalista de ‘MasterChef Celebrity’ vivió gran susto

Tatán Mejía es uno de los deportistas más destacados en el motocross. Además, se desempeña como generador de contenido y tiene más de 2 millones de seguidores en redes.

Te puede interesar: “Habría sido mortal”: Maleja Restrepo relató el momento más difícil que ha vivido

Este año, fue muy comentada su participación en MasterChef Celebrity, el reality culinario del canal RCN. Tatán llegó a la final con Carlos Báez, Chicho Arias y Ramiro Meneses. Este último fue quien se quedó con el premio mayor.

“Estaba muy preocupado”: Tatán Mejía, esposo de Maleja Restrepo, contó lo que sucedió después de sufrir una caída en su moto. Foto: Cortesía: Canal RCN Twitter

¿Qué le pasó a Tatán Mejía?

A través de sus redes sociales, el deportista relató el gran susto que vivió hace unos días en su moto. En unas historias de Instagram apareció junto a su esposa Maleja Restrepo, presentadora de Duro contra el mundo.

Fue la caleña quien le pidió a su esposo que le contara a sus fanáticos lo que había ocurrido. “Qué gran susto nos acabamos de meter… cuente”, le dice Maleja. Enseguida, él agregó: “ayer me caí en la moto y me di durísimo y se me torció el pie hacia adentro, tengo el pie hinchado. Estaba muy preocupado, en realidad creí que me lo había fracturado”, afirmó.

Vea también: Lina Tejeiro preocupó a sus seguidores tras ser hospitalizada por infección

Maleja agregó que ese momento fue muy angustiante. “Estaba preocupadísimo, no durmió, hoy estaba así, ente total”. El deportista acotó: “Sí creí que me había partido el pie, pero es que lo tengo muy hinchado”.

El deportista mostró su talón y, en efecto, luce bastante inflamado. Afortunadamente, contaron, en La Calera, donde residen, tenían todo lo necesario para brindarle atención médica, así que no tuvieron necesidad de desplazarse hasta Bogotá.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Una de las principales características de este matrimonio, es su gran sentido del humor. Aunque el susto fue muy grande, la pareja no dejó de tener apuntes cómicos sobre la situación.

¿Cuántos hijos tienen Tatán y Maleja Restrepo?

La pareja lleva más de 10 años de relación. Maleja y Tatán se casaron el 27 de febrero del 2011 y como fruto de su amor, nacieron dos hijas, Guadalupe de 9 años, y Macarena, de 5.

¿Cuántos años tiene Tatán Mejía?

El deportista nació en Manizales, el 22 de septiembre de 1985. Actualmente tiene 36 años.