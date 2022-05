“Yo tengo dignidad”: participante de ‘MasterChef Celebrity’ no presentó su plato

MasterChef Celebrity cada día es más complicado y los jurados son más exigentes. Los famosos deben enfrentarse a difíciles retos que ponen a prueba sus habilidades y destrezas para la cocina.

Te puede interesar: ¿Qué pasó? Jorge Rausch le dio una cachetada a Nicolás de Zubiría de ‘MasterChef’

Anoche, por ejemplo, tenían la posibilidad de quitarse el delantal negro con un exigente reto de salvación, pero solo tres de ellos pudieron subir al balcón: Carlos Báez, Aída Bosa y Chicho Arias se fueron a acompañar a Manuela González y a Isabella Santiago, quienes estaban anteriormente salvadas.

Los demás concursantes debían preparar un plato creativo con una de las proteínas más consumidas en el país, la sobrebarriga. Cada uno contaba con 45 minutos, y aunque unos se sintieron muy cómodos con la prueba, otros se enfrentaron a varios problemas.

Aída Morales no presentó su plato ante los jurados de ‘MasterChef Celebrity’

Aída Morales se ha destacado por ser una de las participantes que mejor cocina en MasterChef Celebrity. Su buen desempeño dentro de la competencia la ha hecho merecedora de varios retos de salvación. No obstante, anoche le fue muy mal, tanto, que no logró entregar su plato.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La actriz se había inclinado por unas carimañolas, pero no logró el resultado que esperaba en su cocción. “No lo logré. No voy a presentar nada porque el resultado de lo que hice no es ni medianamente decente. Yo tengo dignidad”, dijo.

#MasterChefCelebrity | Aída Morales tuvo problemas con las carimañolas 😳😓 y decide no emplatar. El delantal negro es seguro pero ¿qué dirá el jurado? 🤨😲#MasterChefCelebrityColombia



Señal en vivo ▶ https://t.co/o4Tkr32yIX | pic.twitter.com/sucaXSqGZf — Canal RCN (@CanalRCN) May 19, 2022

Cuando llegó el momento de acercarse al atril para ser calificados por los jueces, ella fue llorando y sin plato. Allí les explicó a los chefs “lo que yo tenía no era digno, estaba lleno de aceite porque cometí muchos errores, es una falta de respeto”.

Te puede interesar: ¿Por qué Manuela González se había negado dos veces a participar en MasterChef?

Jorge Rausch le insistió en que entregara el plato como lo tenía, pero ella se negó. “No es una falta de respeto, simplemente te equivocaste de la idea que tenías. Gracias a Dios que no es reto de eliminación. Que esto te sirva para que reflexiones y programes bien lo que vas a hacer cuando los retos son de delantal negro”. Christopher Carpentier, por su parte, le dijo: “no se preocupe Aída, ya nos han faltado el respeto entregando otros platos”. Por lo que se pudo observar, a todos los que estaban en el reto de salvación no les fue nada bien.