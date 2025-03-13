Abogados de Beéle se pronuncian sobre filtración de video: “También es víctima”

Después de que el video íntimo en el que aparece el cantante Beéle se difundiera, los abogados del artista se pronunciaron sobre la posición del mismo, así como el rechazo por la circulación del material. De igual manera, detallaron las tareas que están llevando a cabo para hallar a los responsables de la obtención, difusión y las posteriores acciones en el ciberespacio del mencionado video.

“En representación legal de Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como @beele, sus equipos legales Víctor Mosquera Marín Abogados y DMR Law LLC, rechazamos de manera categórica la circulación en redes sociales y plataformas digitales de un video íntimo que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas”, comienza diciendo el comunicado que enseguida, niega cualquier responsabilidad del cantante en la difusión del video.

“Es fundamental precisar que Brandon no filtró dicho material ni participó en su divulgación. Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”.

Posteriormente, mencionan las acciones legales no solo en el país, sino fuera que seguirán: “Frente a esta situación, se han iniciado acciones legales coordinadas en Colombia y en Estados Unidos contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del material. En Estados Unidos, ya estamos en el proceso de reportar este incidente ante las autoridades policiales mediante una declaración formal y se iniciarán todas las acciones civiles necesarias con base en los resultados de la investigación. De manera inmediata se están presentando notificaciones DMCA, órdenes de takedown a proveedores, plataformas y motores de búsqueda, así como solicitudes de preservación de evidencia para identificar a los responsables, incluso si actúan de forma anónima. Se ha solicitado a las principales plataformas digitales y servicios de internet la remoción inmediata de enlaces, copias y derivados del archivo, y la preservación de registros que permitan rastrear la cadena de difusión”.

“Este hecho afecta a todas las partes”, abogados de Beéle

Finalmente, los abogados hacen una recomendación para que se evite cualquier difusión del material. “A la opinión pública y a los medios de comunicación hacemos un llamado a abstenerse de compartir o describir este material, cuya reproducción constituye una forma de violencia digital y prolonga la afectación a los derechos de las personas involucradas. Reiteramos que este hecho afecta a todas las partes. Beele también es víctima de la exposición no consentida de su intimidad. Rechazamos toda forma de violencia y continuaremos utilizando las vías legales para la defensa integral de sus derechos”.

