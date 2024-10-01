Beéle reaccionó luego de la filtración del video con Isabella Ladera

Desde ayer ha sido tendencia en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales la filtración del video íntimo de Beéle e Isabella Landera.

La grabación, que rápidamente se convirtió en un fenómeno en plataformas como X (anteriormente Twitter) y TikTok, desató una ola de comentarios, memes y críticas. Ante la magnitud del escándalo, el cantante de Si te interesa se pronunció en su perfil de Instagram donde tiene 3,8 millones de seguidores.

¿Qué dijo Beéle del video con Isabella Ladera?

Horas después de la viralización del video, Ladera rompió el silencio a través de un comunicado donde expresó su malestar por la situación, afirmando que estaba profundamente devastada.

“Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa, y aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, dijo la modelo.

Por su parte, el artista barranquillero también reaccionó, pero no como muchos esperaban. Subió una historia promocionando su álbum Borondo, con la canción de fondo Estrella fugaz, cuya letra dice:

“Esos ojitos amor destilan, y a mí que verte me gusta en pila. Oye, las cartas en la mesa están tira’, habla claro antes de meterle corazón. Corazón, corazón. Con tus besos, quiero una colabo’. Estoy metido en el mar de noche pidiendo”.

Tras el escándalo, el cantante colombiano hizo una publicación en sus redes sociales. Fotografía por: Instagram

Por ahora, no hay un pronunciamiento oficial; sin embargo, los internautas en redes sociales han reaccionado tras la polémica. “En vez de humillarla a ella, te has humillado tú solito”, “él juraba que estaba devorando en ese video”, “mano, ánimo, no dicen la verdad, ese video estaba en cámara lenta”, “poco hombre en todo sentido. Tremendo mujerón que tuviste”, “con ese video te enterraste solito”, “él mismo se castigó”, “ese video claramente lo subió Isabella, ningún hombre se autosabotearía así”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Lo que más llamó la atención del video viral, es que el artista aparece con el pelo rosado. Según los internautas, coincidiría con la época en la que él todavía estaba casado con Cara Rodríguez, quien afirmó en un podcast que el cantante le fue infiel con la modelo venezolana.