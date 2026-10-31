Accidente de Kbeto Zuleta: hermano revela su estado de salud. “Nuevamente intervenido”

El cantante Kbeto Zuleta, hijo del llamado ‘Pulmón de Oro’ Poncho Zuleta sigue recluido en la clínica Iberoamérica, a donde llegó en ambulancia el martes 27 de octubre en la noche, procedente del municipio de Bosconia, César, donde inicialmente fue atendido tras el accidente que sufrió el pasado lunes 26 en la madrugada.

En el siniestro fallecieron dos de sus músicos y 17 más resultaron heridos, siendo él uno de los más graves al llegar al centro de urgencias Sinaí.

El cantante, que perdió su pierna izquierda cuando el bus que lo transportaba tras tocar en Sincelejo, en una fiesta privada, se accidentó, sigue en estado crítico según informó a los medios de comunicación su hermano el también cantante Héctor Zuleta.

"El accidente fue bien violento", hermano de Kbeto Zuleta

“Mientras haya vida y esperanza, él está vivo. Al día de hoy todavía se encuentra en un estado crítico, pero está estable, para la gloria de Dios”, expresó a varios periodistas a la salida de la clínica Iberoamérica. "El accidente de Kbe fue bien violento, fuerte…hemos estado desde la clínica Sinai Bosconia hasta el día del hoy", puntualizó y luego se mostró conforme con la evolución.

“Es una constante evolución. Aquí hay que evaluar día a día cómo está él conforme al día anterior. El accidente fue muy fuerte, pero creemos que vamos avanzando; como siempre lo digo, cada día es un día”, dijo el también médico sobre su hermano, quien sufrió graves traumatismos y una lesión pulmonar que requirió intubación. En el accidente perdió su pierna izquierda.

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“Es una constante evolución. Aquí hay que evaluar día a día cómo está él conforme al día anterior. El accidente fue muy fuerte, pero creemos que vamos avanzando; como siempre lo digo, cada día es un día”, afirmó y luego detalló algunas de las atenciones a su hermano.

“Se tienen que evaluar todos los órganos vitales, la parte pulmonar, la parte cerebral, la parte renal, la parte respiratoria, y bueno, cada uno de cierta manera hay un compromiso pero que tenemos esperanza”, manifestó.

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Más tarde añadió detalles sobre el seguimiento médico: “Hoy está un nuevo lavado quirúrgico. Los pasos siguientes están con sistema de presión negativa, sistema VAC. Están esperando que dentro de poco va a ser nuevamente intervenido”, indicó expresando que esta nueva cirugía es parte de lo que tiene que hacerse en pro de su salud.

Sobre lo difícil que ha sido lo ocurrido para su familia recalcó: "Son momentos duros inéditos realmente dándole mucha fortaleza a mi papá a mi mamá porque de cierta manera son los mas afectados como papás y la familia". También destacó la solidaridad que han recibido: "Hemos tenido el apoyo de muchas personas, Colombia entera, incluso los amigos se han desplazado de otras ciudades".

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