Ana María Estupiñán, de ‘Rigo’, reveló: “no hago escenas de desnudos”. ¿Por qué?

Ana María Estupiñán es una reconocida actriz colombiana. Desde muy joven, mostró un gran interés por las artes escénicas, comenzando su formación teatral a los 12 años. Su carrera despegó con su papel en la telenovela Oye bonita, donde interpretó a Chiquinquirá Maestre. Sin embargo, fue su actuación como la joven Policarpa Salavarrieta en La Pola la que la estableció en la industria televisiva colombiana.

A lo largo de su trayectoria, Ana María ha asumido papeles protagónicos en varias producciones como Amor sincero, Allá te espero, Mamá también, La ronca de oro, La niña, Al otro lado del muro, Rigo, entre otras. Además de su talento actoral, Ana María ha explorado el mundo de la música, con el que complementa su carrera artística.

“Soy una actriz atípica”, confesó Ana María Estupiñán

La actriz se ha consolidado como una de las más reconocidas del país. Sus múltiples personajes la han hecho merecedora de varios premios y nominaciones que la han llenado de orgullo.

En una reciente entrevista con la periodista Cristina Estupiñán, para su programa Sinceramente Cris, la actriz se refirió a su carrera artística y cómo ha sido su lucha por darse un lugar importante dentro de la industria.

“Este es un medio de comparaciones, de competencias todo el tiempo. Mi día a día es competir con otras actrices para ganar un personaje. Yo no estoy solamente aquí para hacer personajes y ganar premios, sino es para hacer una diferencia en el mundo y en la industria en la que me muevo. Soy una actriz muy atípica a las que hay, tengo maneras muy diferentes de trabajar”, dijo en la entrevista.

Con esto, Ana María se refiere a que, a diferencia de otras de sus colegas, ella ha preferido poner un límite a la hora de grabar algunas escenas de amor. “A veces eso ha creado que la gente me diga: ‘por qué no haces estas escenas’. Hay cosas que a veces te guardan y te cuidan, para mí eso es bonito y eso es lo que realmente da un testimonio, es con el ejemplo y con el amor que se cambia a una persona y que se puede mostrar el amor de Dios”.

¿Por qué Ana María Estupiñán no hace escenas de cama?

La actriz explicó los motivos por los que ha preferido no hacer escenas comprometedoras en las grabaciones de las producciones de las que ha hecho parte.

“Yo no hago escenas de desnudos, de cama, explicitas, o transparencias, porque algo que yo he entendido es que, claro, yo soy actriz y mi cuerpo está dispuesto a mi personaje, pero también soy una persona, soy un ser humano y todos como seres humanos tenemos un lado que es una nuestra privacidad, que es nuestro, y que nadie puede llegar ahí.

Yo he entendido que eso para mí es la sexualidad, es mi cuerpo, creo que ese es mi lugar privado con mi esposo y siento que nadie debe entrar ahí. Hasta ahí llega mi punto de actuar, porque es una manera de decirle a mi esposo: ‘yo te amo, esto es solo para ti y hasta ahí llega’”, le confesó a la periodista Cristina Estupiñán.

Por esa razón, antes de comenzar un proyecto, incluso en el momento del casting, la actriz deja claras sus condiciones. Aunque revela que no ha sido difícil darlo a entender, sí le han negado varios papeles, e incluso, ella ha tenido que rechazar otros.

“Eso es algo que siempre pongo en mis contratos, siempre se habla con los productores. Yo no tengo problema que la gente piense que soy yo, entonces si usan una doble, no pasa nada, pero yo guardo eso porque creo que eso es mío, es un lugar donde solo debo entrar yo y mi esposo, no me siento cómoda haciéndolo en público y en una cámara, ha sido algo que ha causado mucha conmoción porque me dicen que yo soy actriz.

No es tan fácil, tampoco ha sido tan difícil, no ha sido tan grave, todos han sido muy respetuosos siempre. Hay muchos productores que de pronto no les parece tan chévere porque es trabajar más, buscar un doble, una persona que se parezca más a ti, pero la verdad es una manera como me siento cómoda trabajando y mi esposo también se siente respetado y muy amado”, afirmó.