Anamar, del ‘Desafío XX’, confirmó que está embarazada: “no ha sido fácil”

En diciembre del año pasado, Ana María Restrepo, exparticipante del Desafío XX, denunció a Renzo Meneses, su expareja, de supuesto maltrato. Los deportistas iniciaron un romance dentro de la competencia y cuando fueron eliminados, continuaron su relación. En sus redes sociales demostraban estar muy enamorados. Sin embargo, meses después protagonizaron un escándalo que fue tendencia en redes sociales y medios de comunicación.

¿Qué pasó con Anamar y Renzo del ‘Desafío’?

La también modelo aseguró que, supuestamente, fue agredida física y verbalmente por parte de Renzo. En su cuenta de Instagram publicó una serie de imágenes mostrando los supuestos hematomas que él le causó. No obstante, Enzo Alejandro, como es su nombre de pila, desmintió sus acusaciones.

Renzo y Anamar. Fotografía por: Caracol Televisión

Hace un mes, el modelo concedió una entrevista para La Red, donde dio su versión de los hechos y, entre otras cosas, aseguró que su exnovia estaba embarazada. Según sus palabras, le habría pedido una prueba de ADN pues no estaba convencido que el bebé fuera suyo. “Ella está embarazada actualmente, pero no sé si sea mío porque ha mentido, ha tenido sus caídas. Debería haber una prueba de paternidad para confirmarlo, si es así, voy a afrontarlo, sin embargo, la he apoyado”, dijo.

Ahora, después de varios meses de silencio, Anamar confirmó la noticia a través de sus redes sociales: “Hoy comparto con ustedes el secreto más hermoso que he guardado en mi corazón durante 5 meses. Mi familia sigue creciendo”, escribió.

Así se ve Anamar luciendo su embarazo

La exparticipante del Desafío XX, quien hizo parte del equipo Omega, reconoció que, durante este tiempo, ha tenido que enfrentar una serie de complicaciones; sin embargo, ha salido adelante con el apoyo de su familia y su fe en Dios. “Este camino no ha sido fácil… ha estado lleno de pruebas, silencios, lágrimas, pero también de un amor infinito, fe inquebrantable y una esperanza que nunca se apagó. Dios ha sido fiel, y hoy más que nunca entiendo que todo llega en el momento perfecto. Gracias a quienes han estado conmigo y soñando conmigo…Llegaste a cambiar todo mi mundo”.

Sus seguidores le han dejado mensajes felicitándola por la noticia: “será tu motor para llegar mucho más lejos. Ya te queremos conocer”, “un hijo es el mejor regalo de la vida”, “serás la mejor mamá del mundo, la fuerza y la valentía que tienes tú es de admirar”, “sin duda eres la mujer más fuerte y valiente de todas, sin importar lo que digan los demás sabes que hiciste lo mejor”, “desde ya eres una mamá espectacular”.