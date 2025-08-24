Famosa actriz de novelas a punto de ir a prisión. Piden condenar a Andrea del Boca

En 1973 una niña de 7 años llamada Andrea del Boca se convirtió en la sensación de la pantalla, en toda América Latina, gracias a un personaje huérfano llamado Pinina en la novela Papá Corazón. En adelante, la actriz se dedicaría a la actuación, siendo dirigida un gran número de veces por su propio padre: el director y dramaturgo porteño Nicolás del Boca.

Con el paso del tiempo, Andrea se consolidó como una primera figura de la pantalla del cono sur. La telenovela ‘Estrellita Mia’, junto a Ricardo Darín, fue uno de los títulos más sonados. Otros fueron: Andrea, Celeste, Los cien días de Ana, Estrellita mía y Esa mujer. Posteriormente, se convirtió en productora. Del boca, hoy de 59 años también participó en el reality de culinaria de su país ‘Bake Off Famosos Argentina’, así mismo, se ha desempeñado como conductora de galas y premios como los Premios Martin Fierro en su país.

Andrea del Boca involucrada en fraude por telenovela que no se hizo

Actualmente, los días para Andrea no son los mejores. La actriz enfrenta el juicio que podría llevarla a más de tres años de prisión, ya que está siendo acusada de administración fraudulenta vinculada al financiamiento estatal de la telenovela 'Mamá Corazón’, cuya producción nunca se completó ni llegó a emitirse en televisión.

Hace unos días el Tribunal Oral Federal solicitó una pena de tres años y seis meses de prisión para Del Boca, considerándola “partícipe necesaria” en la maniobra que implicó un desvío millonario de fondos públicos. Sin embargo, no solo se acusó a la actriz de este desvío de fondos, sino que también figuran como implicados Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, y el exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) Carlos Ruta.El caso de Del Boca se basa en el presunto esquema irregular de financiamiento de la productora A+A Group, vinculada a la actriz.

Según la acusación, la productora recibió hace más de una década, más de 24 millones de pesos argentinos, casi 100 millones de pesos colombianos, para el desarrollo de una novela, sin embargo, estos contratos se hicieron sin concurso de precio y recursos que en gran parte no fueron invertidos conforme a lo acordado, ya que la novela no se terminó. Mientras que otras producciones estatales recibieron porcentajes mínimos del financiamiento, ‘Mamá Corazón’ cobró el 76% del contrato.

¿Qué dice Andrea Del Boca?

Hasta el momento, la actriz ha defendido su inocencia en diferentes ocasiones, argumentando que trabajó siempre de buena fe. El abogado de Del Boca afirmó que “hay una pericia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde peritos oficiales no detectaron ningún tipo de irregularidad ni desvío de fondos” expresó el defensor.

“La novela se hizo en un 100 %, pero el problema radica en que la obra no vio la luz porque Andrea Del Boca tenía un contrato donde ella no tenía que dar la exhibición, ella fue contratada para dar el contenido, y lo dio en su totalidad”, complementó.

Este caso fue abierto en 2016 cuando se reveló por medio de una investigación periodística que la productora de Del Boca habría recibido más de 24 millones de pesos argentinos, mediante convenios firmados entre el Ministerio de Planificación de Julio De Vido y la UNSAM.

Luego, en el 2018 el juez federal procesó a la actriz como “partícipes necesarios” junto con un embargo de 50 millones. En definitiva, Andrea Del Boca enfrenta uno de los procesos legales más delicados de su vida, al ser imputada por un presunto fraude millonario contra el Estado argentino que podría concluir con una condena efectiva de prisión, bajo la mirada atenta de la opinión pública y el mundo del espectáculo. La resolución judicial será clave para el futuro profesional y personal de la artista.

