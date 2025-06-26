Cazzu, ex de Nodal, vuelve a OnlyFans con impactante imagen: “Estoy de regreso”

Cazzu lanzó hace pocas semanas su libro Perreo, una revolución. La expareja de Christian Nodal, de posición feminista, mencionó que “las transformaciones personales no se construyen ni se destruyen de un día para otro”, haciendo alusión al material literario que evidencia su empoderamiento.

En medio de las entrevistas que dio con ocasión del estreno del texto, también se refirió a que no consideraba ideal la suma que le habían asignado para la manutención de su hija, Inti, producto de su relación con Christian Nodal.

Así mismo habló, de lo costoso que resultaba, por ejemplo, adquirir una casa o un apartamento hoy en día.

“Estoy de regreso”, Cazzu al volver a OnlyFans

Al parecer, Cazzu ha decidido aumentar sus ingresos y no solo restringirse al asunto musical o de la literatura. La argentina, llamada La Jefa,regresó a la controvertida plataforma OnlyFans y así lo reveló en una publicación en sus redes sociales en la que adicionalmente, incluyó la sensual imagen, que marca su retorno a la red, en la que incursionó en el 2020.

Cazzu, ex de Nodal, volvió a la polémica red OnlyFans con esta foto Fotografía por: Instagram

Recordemos que OnlyFans ofrece material íntimo por una suscripción mensual de 10 dólares, e decir algo más de 40 mil pesos colombianos.

Con la frase: “I’m back bitches” (Estoy de regreso, perras), escrita sobre una imagen en la que se ve reflejada en el espejo de un tocador volvió a esa red.

Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de pila de Cazzu,cuenta con una amplia comunidad en el ciberespacio, que ha aumentado notoriamente desde que se dio toda la polémica en torno al rompimiento sentimental que tuvo con Nodal y al posterior matrimonio de él con Ángela Aguilar.

Para nadie es un secreto que miles de followers apoyan a la argentina y se muestran en contra de Nodal y Aguilar, por considerar que hubo traición. Nodal aseguró en reciente entrevista con la periodista mexicana Adela Micha que Cazzu sabía que él se estaba dando una oportunidad en el amor con Angela y que cuando empezó con ella, ya había roto con la argentina.

Nodal y Cazzu tienen a Inti, quien cumplirá dos años en septiembre próximo.

Según publicaciones como Quien, Cazzu puede estar percibiendo entre 21 mil y 28 mil dólares por sus redes sociales.

