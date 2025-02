Yina Calderón enfrentó a Coco tras su nominación en LCDLF. Carla Giraldo intervino

Este miércoles 19 de febrero ‘La Casa de los Famosos’ se vivieron episodios de tensión entre sus participantes, que visibilizan cómo la tensión entre equipos y al interior de los mismos se ha convertido en una característica constante dentro de la famosa casa estudio.

Luego de que José Rodríguez y Mateo Varela se enfrentaran por la salvación de Peluche a Norma Nivia, generando incomodidad en sus compañeros, pero especialmente en el primero, llegó la nominación de los miércoles liderada por El Jefe.

Hay que recordar que antes de esto, Coco había tenido una conversación con Karina García, a quien le recomendaba ser más ella y no estar siempre llamando la atención. Eso en medio de una charla privada, ya que el actor la había escogido a ella como privilegio del líder. Coco le habló incluso de su manera de vestir.

Volviendo a la nominación y antes de lanzar el nombre de su nominado Coco dijo: “Creía confiar en esta persona, y lo que pasó hoy, ya me demuestra que no. mi nominada es Karina”.

Este hecho desató la ira de Yina Calderón, quien estaba al lado suyo y lo increpó fuertemente con sus palabras: “¡Doble cara! ¡Falso! Deja de hablar tanta farsa, mentiroso ¡Mentiroso! O todo lo que le dijo anoche que porqué arriba no mostraba la cola y acá sí se ponía. Diga la verdad. Le dijo que porque arriba no mostraba la cola en hilo y porque acá sí se ponía esas cosas apretadas. ¿Eso qué es? Y discúlpame Carla por eso. Usted en un falso, qué tiene que estarle hablando a una mujer de eso. Y ahorita dice que le coge por sorpresa. Tenga pantalones”, dijo Calderón.

Coco no se quedó callado y argumentó su decisión: “¿Qué tiene que ver eso? No tiene que ver. Estas haciendo el ridículo una vez más” .

Carla Giraldo detuvo pelea entre Yina Calderón y Coco en ‘La Casa de los famosos?

Anticipando que la discusión se pondría más fuerte Carla Giraldo intervino y los llamó a la calma: “chicos, un poco de respeto aquí nadie está haciendo el ridículo, aquí estamos haciendo un programa de entretenimiento donde pasan estas cosas, donde las emociones están a flote”.

Pero no fue suficiente, pues de inmediato continuaron discutiendo e intervino La Jesuu y más tarde, Coco las calificó: “son unas viejas falsas, mentirosas, cochinas. Quise creer, ayer me fui a halar con una de ellas y miran lo que hacen hoy con una persona...Eso no se hace”.

Luego de conocer la decisión que tomó Coco y de nominar a Karina García, Yina Calderón explotó y le dijo "Falso" se calentó la Casa. 😳😬🔥 #LaCasaDeLosFamososCol 🇨🇴 #LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDeLosFamososColombia #LCDLFCOL #LCDLFCOL2 pic.twitter.com/du2DlLKocd — Rafael Arias (@Rafarias97) February 20, 2025

La situación fue muy comentada en las redes sociales donde como es habitual surgen las dos posturas; una que ataca a Coco y otra que lo defiende. Algunos dijeron que el actor estaba obrando correctamente y las había dejado en evidencia, otros apoyaron a la empresaria de fajas.

Ahora muchos cibernautas le exigen al Jefe que haya sanción, sobre todo para Yina, quien fue la primera en lanzar fuertes términos contra su compañero, lo que constituye una falta de respeto e intolerancia hacia la decisión de él.

Norma Nivia y Melissa Gate apoyaron a Coco

Luego del incidente, Norma Nivia le aconsejó a Coco no entrar más en conflicto, pues le gente se daba cuenta de cómo eran en realidad las cosas. Melissa Gate también le mencionó a Coco que por todo eso no debía confiar en esas “brujas”.

Por su parte, Karina la participante afectada mencionó: “te salvé de una nominación y ¿así me pagas?, increíble”.

También hay quienes comentan que Coco podría estar enamorado de Karina y como ella no le ha prestado atención, él está tomando represalias. Karen Sevillano se está inclinando por esta posibilidad.