Anuel desmiente hospitalización con extraño video que genera aún más dudas

Este lunes 17 de marzo los seguidores del cantante Anuel, ex de Karol G y Yailín la más viral, quedaron bastante preocupados cuando circuló la noticia sobre su supuesta hospitalización. Fue el programa ‘Lo sé todo’, de Puerto Rico, que aseguró que el artista estaría en una delicada condición, debido a un tatuaje que se mandó a diseñar el pasado fin de semana en una de sus piernas, que se habría infectado.

Los medios no solo de Puerto Rico, sino del continente entero, divulgaron la noticia e incluso, los cibernautas le enviaron los mejores deseos al ´Real hasta la muerte’, como se anuncia en sus cuentas.

No obstante, en la noche del mismo lunes circuló un video, disponible al final de esta nota, donde el artista desmintió que esté en alguna clínica. En el material se le ve caminando y menciona “que hospital ni que c%/&... El día que le digan que me matan, no lo crean hasta que vean el cuerpo tirado ahí”, dice el artista y enseguida se echa a reír, dejando en evidencia que se toma en broma lo que se ha publicado.

¿Por qué el video de Anuel generó sospechas sobre su salud?

Sin embargo, lo que más llamó la atención de este material, no fueron las palabras pronunciadas por Anuel, sino que no camina derecho, lo hace dejando notar que cojea. Los cibernautas no entienden qué desmiente si se evidencia que algo le pasa en la pierna.

Con el video, Anuel quiso negar problemas de salud, pero para algunos de los ciudadanos digitales lo que hizo fue generar dudas sobre ella. Un grupo de sus seguidores comenta que era normal que caminara así por el nuevo tatuaje, pues al parecer si se sometió a uno este fin de semana. Otros mencionaron que pudo tener alguna infección, ero nada grave que implicara ir a urgencias o al hospital.

Emmanuel Gazmey Santiago, como es el nombre de pila del artista de 32 años, parece de momento no estar en cama por causa de quebrantos de salud.

