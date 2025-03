Juan Pablo Raba sufrió infarto: “sentí que me moría”. Así fue el dramático momento

Hace casi dos semanas Juan Pablo Raba preocupó a sus seguidores luego de posponer la gira con tan solo un día de función, debido a quebrantos de saludos que lo llevaron a la clínica de urgencias. Él mismo publicó un video donde anunció que estaba en esa situación mediante un video en sus redes sociales.

Su esposa, Mónica Fonseca, dijo a Vea que en medio de una terapia con ozono había sufrido un embolia de aire o gaseoso “que la causó otras cosas”.

EL actor que permaneció unos días recluido en la clínica Santafé finalmente fue dado de alta y estuvo en reposo. Ahora retomará su temporada de la obra ‘Respira’ en la que comparte escena con su amiga Cristina Umaña.

En su regreso, ha detallado específicamente que fue lo que le ocurrió y sorprendió al revelar que además, tuvo un ataque al corazón y padeció síntomas que lo llevaron a pensar que se esteba yendo.

Los dramáticos momentos que vivió Juan Pablo Raba

Fue en el programa ‘Bravísimo’ donde el actor de ‘Distrito salvaje’ y ‘Noticia de un secuestro’ mencionó que sufrió una embolia de aire durante una sesión de ozonoterapia, un tratamiento que utiliza ozono y oxígeno para mejorar la salud física y mental desde hace ya varios años. Este procedimiento, que usualmente es sencillo y seguro, tuvo complicaciones cuando burbujas de aire se filtraron en su torrente sanguíneo, causando síntomas como dolor en el brazo, pecho y espalda, así como confusión y desorientación.

“Algo se fue un poquito…sentí que me moría, sudor frío, opresión en el pecho; sientes que te empiezas a ahogar… no me voy, no me voy, empiezo a hiperventilar...tranquilo, tranquilo”, detalló el actor al que le costaba coordinar. “Yo no podía coordinar entre la vista y la mano” dijo el actor que procuraba respirar con tranquilidad para tener control de la situación.

Pese a que en el lugar le decían que ya pasaría, él quiso llamar a su esposa Mónica Fonseca, que estaba en un evento, pues necesitaba que ella se enterara de lo que pasaba. Fue así como, con la ayuda de la enfermera, se puso en contacto con ella por video llamada. Fonseca que dijo Raba es bastante tranquila y reacciona acertadamente se puso al frente enseguida. " “Mónica es muy calmada y con la cabeza fría y me dice ya mismo llamo a Ricardo”, refiriéndose al mejor amigo del actor que es médico.

Lo curioso es que los signos vitales de Raba estaban bien y por ello, no era posible que enviaran una ambulancia.

Juan Pablo Raba tuvo un infarto de tipo dos

Al llegar a urgencias y luego de que lo vieran le explicaron al actor lo que le había sucedido. “Llegamos a la Santa Fe y me atendieron. Me dijeron; ‘compadre resulta que usted tiene un infarto. Médicamente, es lo que se llama un infarto tipo dos. El estrés tan grande y esa sensación de que te estás yendo ya, solamente decía, “Dios mío, así, no”, mencionó el actor que pidió a Dios que no se lo llevara de esa manera.

“Yo monto en bicicleta, yo hago películas, hago cosas muy chéveres. Yo decía, ‘Diosito, no, así no, por favor’. Fue lo primero que pensé, o sea, así no me lleves así, por favor, así no me lleves”,

Afortunadamente, gracias a su buen estado físico y su constante entrenamiento en bicicleta, Raba logró superar este delicado momento y explicó que la práctica del deporte no es otra cosa que la manera en que el ser humano se prepara para protegerse de un evento así, por lo cual recomendó ejercitarse. Si en su caso no hubiera sido un deportista tan disciplinado otra hubiera sido la historia.

