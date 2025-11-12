Asesinan a hermano de Karmen Maestre, exparticipante del ‘Desafío’: esto se sabe

En las últimas horas, medios locales del Magdalena confirmaron que este martes 11 de noviembre, sobre las 4:00 p.m., fue asesinado en un atentado sicarial en el sector de Gaira, en Santa Marta, Luis David Mestre Palma, hermano de Karmen Mestre, quien se dio a conocer en el mundo del entretenimiento tras su participación en el Desafío Súper Humanos 2026.

¿Qué pasó con el hermano de Karmen Mestre, exparticipante del ‘Desafío’?

De acuerdo con El Universal, el joven se desplazaba en su motocicleta cuando, presuntamente, dos sicarios se acercaron a él y le dispararon por la espalda. Aunque Mestre fue llevado de urgencia a un centro asistencial, llegó sin signos vitales. Pese al esfuerzo de los médicos por reanimarlo, finalmente se confirmó su deceso.

Las autoridades investigan las causas del violento hecho que conmocionó Santa Marta. Fotografía por: Redes sociales

En redes sociales, un amigo cercano escribió: “Amigo y compañero leal de tantas aventuras, hoy subes al cielo y, aunque mi corazón llora por tu partida, sé que seguirás cuidándome desde ahí, como siempre lo hiciste en la Tierra. Tu espíritu valiente y lleno de amor permanecerá conmigo, guiándome en los momentos difíciles y recordándome que, aunque no estés físicamente, tu amistad nunca se apagará”.

Por ahora, La Policía Metropolitana de Santa Marta y la Fiscalía General de la Nación realizan la respectiva investigación para encontrar a los responsables del homicidio y esclarecer los hechos.

¿Quién es Karmen Mestre, expaticipante del ‘Desafío Súper Humanos 2016’?

Hasta el momento de la publicación de esta nota, Karmen Mestre, hermana de la víctima, no se ha pronunciado en sus redes sociales. La también influenciadora se dio a conocer en el reality de Caracol Televisión. En la edición en la que participó se convirtió en la competidora más joven, pues tenía 18 años.

Sus disciplinas favoritas en el deporte han sido el bodybuilder y el ciclismo, y a través de sus redes sociales se ha convertido en un referente del crossfit.

Asimismo, estudió marketing y negocios internacionales, tiene 1,2 millones de seguidores en Instagram donde comparte contenido relacionado con su vida personal y profesional.