Murió actriz de ‘El Chavo del 8’. Tenía 87 años: “Una gran pérdida”

La televisión mexicana está de luto. Este fin de semana se confirmó el fallecimiento de María del Carmen Vela, conocida artísticamente como Maricarmen Vela, una reconocida actriz española nacionalizada mexicana quien tenía 87 años.

¿De qué murió María del Carmen Vela, actriz de ‘El Chavo del 8’?

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) dio a conocer la noticia a través de un mensaje en redes sociales. “La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, miembro honoraria de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amistades y colegas”.

Por ahora, se desconocen las causas de su muerte; sin embargo, amigos y seguidores de la actriz, quien interpretó a la tía de ‘Paty’ en El Chavo del 8, y quien, en la producción, era muy cercana a Don Ramón, han dejado sus mensajes de condolencias: “Qué pena. Un beso hasta el cielo María del Carmen”, “Descanse en paz hermosa Maricarmen”; “Gran actriz. Dios la bendiga”, “Dios la tenga en su santa gloria”, “una gran pérdida”.

¿Quién era María del Carmen Vela?

La actriz nació el 9 de noviembre de 1937 en Valencia, España, pero desde muy joven, en los años 50, se mudó a México donde desarrolló su carrera actoral. Comenzó haciendo comerciales de televisión, y más adelante se abrió camino para realizar papeles secundarios en películas y telenovelas como Una abuelita atómica, Cada quién su música, Papá Soltero y Quinceañera.

Esos personajes le permitieron trabajar en la pantalla chica con Roberto Gómez Bolaños. Su personaje más recordado es el de Gloria, la tía de ‘Paty’ en El Chavo del 8, pero también estuvo en Chespirito. También trabajó en películas como La vida de Pedro Infante y Agua Blanca, su último trabajo en cine.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Se fue la gran actriz Maricarmen Vela a los 87 años de edad.

Crédito a quien corresponda. pic.twitter.com/3fUqUxWi1O — Marco Jimenez (@VipergtsrtMarco) November 8, 2025

Además, su participación en Mujer, casos de la vida real, Clarisa, La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, también marcaron su trayectoria profesional.

En el 2020 se retiró de la vida artística, aunque nunca reveló los motivos. Su última aparición en televisión ocurrió en un episodio de la serie Como dice el dicho. Para ese entonces concedió una entrevista revelando lo difícil que estaba siendo para ella el encierro por la pandemia del covid-19. “Yo vivo con mi hijo. Mi hijo sale a comprar lo que se necesita. Hace todo lo que no puedo hacer fuera. Me quedo dentro de la casa y francamente es aburridísimo. A las mujeres nos gusta salir”.