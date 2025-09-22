¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Blessd en el balón de Oro: Así fue su histórica presentación. Video

El colombiano se convirtió en el primer artista hispanohablante en presentarse en este evento, realizado este lunes 22 de septiembre.

Por Redacción Vea
22 de septiembre de 2025
Blessd cantó en El balón de Oro 2025
Fotografía por: Glauber Bassi

Los jugadores colombianos cada día cobran más relevancia en el mundo deportivo. Nombres como Falcao, James Rodríguez, Lucho Díaz, Yerry Mina, John Arias, John Durán, y Juan Guillermo Cuadrado, son solo algunos de los que han logrado posicionarse internacionalmente; sin embargo ninguno se ha alzado con el anhelado Balón de Oro. En su momento James y Falco estuvieron muy opcionados.

Este 22 de septiembre una vez más se realizó la ceremonia que entrega dichos galardones a los mejores en esa disciplina, aunque no hubo nacionales deportivos , el país sí tuvo representación en la parte musical, ya que el cantante urbano Blessd se presentó, convirtiéndose en el primer artista hispanohablante y latino en cantar en esta importante gala.

Blessd cantó junto al piano en el balón de Oro

Blessd, quien caminó por la alfombra por donde también lo hicieron las estrellas de este deporte que posteriormente fueron premiadas, realizó una presentación que algunos medios señalaron de histórica. Cantó junto al piano su éxito ‘Condenado al Éxito II’, tema que se ha convertido en uno de los favoritos de varios futbolistas colombianos, por su identificación.

El tema hace parte de su álbum Sí sabe, lanzado en el 2024, y no se trata de una canción habitual, sino que refleja una inspiradora y emotiva historia de vida.

Todo se nos dio quien lo iba a pensar sirvieron los rosarios de mi abuelita al rezar, primer artista de habla hispana en la historia en presentarse en la gala más importante del fútbol mundial @ballondorofficial estamos bendecidos y seguiremos abriendo puertas para latino América y el mundo, orgulloso de llevar mi bandera, orgulloso de ser latino, orgulloso de ser COLOMBIANO”, dijo el artista paisa sobre este logro.

Hay que anotar que Blessd ha sido muy afín con el deporte, en particular con el fútbol. Es hincha y aliado del Atlético Nacional, y además es propietario de su propio equipo en la segunda división de Dinamarca. Soñaba ser futbolista, pero gracias a la música pudo cumplirlo”, dice en una de sus canciones.

La ceremonia del Balón de Oro contó con cerca de 2000 invitados y se emitió en directo a todo el mundo.

La música y el fútbol son puentes que nos unen. Representar a los latinos, a mi país y a todos los soñadores en el Balón de Oro no solo es un honor, es un sueño cumplido”, puntualizó Blessd sobre la importancia de su intervención en la mencionada gala.

