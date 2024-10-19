Blessd envía contundente mensaje tras tiradera de Pirlo: “los gustos los tengo muy claros”

Luego de que Pirlo lanzara una ‘tiradera’ contra el reguetonero Blessd, en el tema El Ficticio, donde no solo se refiere a la parte musical, sino también a aspectos privados de ‘El Bendito’, el artista decidió poner punto final y aclarar sus preferencias personales.

El antioqueño usó sus redes sociales para pronunciarse con un extenso mensaje: “Agradecido siempre con el que me apoya y está ahí, uno de hombre siempre tiene que responder cuando de verdad hay que hacerlo y mi manera fue con música por el deporte y el sábado, como de verdad es con el nivel en que estamos, yo respondí con la verdad y no tuve que decir mentiras para que la gente creyera una tiradera ficticia”, comenzó diciendo el intérprete de Mírame, Tendencia Global y Medallo, entre otros temas. Luego aclaró sus preferencias sexuales.

“Todo el que me conoce sabe en realidad cómo soy y no tengo nada en contra de la comunidad LGTBI, y si fuera gay o me gustaran los hombres, me verían de la mano con un man más lindo que yo jajaja, nunca ocultaría nada. Yo sé que la gente se presta para hacer bulla y tirarse en contra, pero a mí no me importa, yo sé el tipo de persona que soy y los gustos los tengo muy claros”, dijo negando por completo las aseveraciones en la tiradera, de quien en el pasado fuera su amigo cercano.

Recordemos que cuando la amistad entre ellos se fracturó, tuvieron diferencias que trascendieron a un plano legal.

Blessd estará en concierto en el Vive Claro de Bogotá

El artista que envió este mensaje acompañado de una imagen en el Vive Claro de Bogotá, donde se presenta este sábado 22 de noviembre, ante cerca de 55 personas, terminó agradeciendo “Gracias a los que están y los que en este momento no están también. Yo seguiré siendo el Bendito toda la vida en el nombre de Dios. Amén”.

Blessd posteriormente, publicó en otra de sus historias lo que pareció ser la continuación de su respuesta a la tiradera de su ex amigo. “El que me quiera ver en el piso, apagado y mal tiene que apretar porque jamás va a pasar.. Nos vemos en los shows, nos vemos en la calle y sigan escuchándome que no me voy a pagar nunca”.

El cantante comenzará su gira por Europa el próximo 25 de noviembre. Estará cantando en Francia, Italia, España y Reino Unido.

