‘Breaking Bad’: preocupación por uno de sus actores tras conocerse delicada situación

Dean Norris (63 años), reconocido por su participación en ‘Breaking Bad’ y ‘Better Call Saul‘, enfrenta una difícil situación personal que hasta ahora había permanecido lejos del conocimiento público. La información sobre el actor estadounidense fue revelada por el portal TMZ y se conoce semanas después de los fallecimientos de dos integrantes vinculados con la exitosa producción.

El primero fue RJ Mitte, quien dio vida a Walter White Jr. durante las cinco temporadas de la serie y murió el pasado 12 de octubre, a los 34 años. Quince días después, el 27 de octubre, falleció Peter Medak, uno de los directores que participó en la segunda temporada del proyecto.

¿Qué le pasó a Dean Norris, de ‘Breaking Bad’?

De acuerdo con información publicada por el mencionado, Bridget Norris (esposa del actor) presentó su solicitud de divorcio el 14 de febrero de 2025 ante un tribunal del condado de Riverside, California. En los documentos judiciales señaló que se separó de su pareja el 15 de enero de ese mismo año y argumentó diferencias irreconciliables.

Dean Norris y Bridget contrajeron matrimonio el 27 de octubre de 2001 y tienen cinco hijos en común, dos de ellos menores de edad: Zoe, de 17 años, y Dean, de 16.

Por esa razón, en su solicitud, Bridget Norris pidió la custodia legal y física compartida de los dos hijos menores, además de manutención conyugal. También solicitó que el tribunal establezca cómo se distribuirán los bienes adquiridos durante el matrimonio.

El actor de ‘Breaking Bad’ respondió a la demanda en mayo de 2025 y wl proceso continúa en los tribunales. Sin embargo, fue hasta esta semana cuando TMZ dio a conocer públicamente los detalles del caso, tras acceder a los documentos judiciales.

Dean Norris también tiene graves problemas económicos

A la situación matrimonial se suman las dificultades financieras de Swing Inn Cafe, un restaurante ubicado en Temecula, California, que Dean y Bridget adquirieron en 2022.

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Según los documentos financieros citados por TMZ, la empresa que administra el establecimiento presentó el 25 de septiembre de 2026 una solicitud de protección por bancarrota. Este mecanismo de la legislación estadounidense permite que un negocio reorganice sus deudas mientras intenta continuar con sus operaciones.

Uno de los datos que llamó la atención en la documentación fue la caída de aproximadamente un millón de dólares en los ingresos brutos del restaurante entre 2024 y 2025. Dean Norris habría relacionado el descenso con la disminución de la atención que el establecimiento recibía en redes sociales.

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Los registros presentados en el procedimiento también muestran un desequilibrio entre los activos y las obligaciones económicas de la compañía: sus activos fueron ubicados entre los 100.000 y los 500.000 dólares, mientras que sus pasivos se situaron en un rango de entre uno y diez millones de dólares.

Así, Dean Norris enfrenta un momento especialmente complejo, marcado por el proceso de divorcio y las dificultades económicas de uno de los negocios que adquirió junto a su esposa. Aunque la solicitud de bancarrota fue presentada por la compañía que administra Swing Inn Cafe y no por el actor a título personal, las cifras registradas dan cuenta de la magnitud de los problemas financieros que atraviesa en la actualidad.

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