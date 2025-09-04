¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Cerrar

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Lo Último

Cantante Tommy Torres y su esposa, famosa actriz, se divorcian tras 17 años

Después de dos décadas juntos y 17 años de matrimonio, el cantautor puertorriqueño Tommy Torres y la actriz y presentadora Karla Monroig están en proceso de divorcio.

Por Redacción Vea
04 de septiembre de 2025
Cantante Tommy Torres y su esposa se divorcian tras 17 años de casados
Fotografía por: Instagram

Una de las parejas más estables en la farándula puertorriqueña había sido la conformada por el cantante Tommy Torres y su esposa la conductora Karla Monroig, sin embargo, ella misma ha confirmado que ya no están juntos.

La noticia la dio Karla durante una entrevista en el programa ‘Hoy Día’ de Telemundo, en la que se sinceró sobre el momento crítico que atraviesa su relación y los aprendizajes que ha dejado este proceso. La actriz, de 46 años, contó que este momento marcado por el distanciamiento es producto de una reflexión profunda: “Ya llega un momento en que si no funciona, cada cual tiene el derecho de buscar su felicidad. Lo más sabio es tomar caminos diferentes y enseñarle a nuestra hija que lo más importante no son las apariencias, sino vivir en verdadero amor”.

La presentadora destacó que un divorcio siempre es complejo y duro, pero necesario cuando la convivencia ya no es sostenible.

Vínculos relacionados

Mauro Urquijo contó que no ve sus hijos desde que se divorció. Su ex se los llevó
Ella es la nueva novia de Andrés Parra. La presentó con emotivo mensaje en redes
Carla Giraldo: así fue su soñado viaje a Marruecos con su novio Roberto Asís
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

En la entrevista, la actriz, a quien hemos visto en ‘Dame Chocolate’, ‘El rostro de Analía’, ‘Más sabe el Diablo’, ‘Alguien te mira’ y ‘La casa de al lado’, entre otras, también se refirió a su nuevo enfoque personal y profesional, declarando que se encuentra “en un momento de ir a mí, de reconstruirme, de reinventarme y reencontrarme en esta etapa de vida”. Su prioridad es ahora la hija que tuvo en el matrimonio, la pequeña Amanda Zoé, de 13 años, y retomar su carrera artística.

La historia de Tommy Torres y Karla Monroig

Tommy y Karla sellaron su compromiso matrimonial en 2008, consolidando juntos un hogar tras años de noviazgo. En 2012, la llegada de su hija los unió más allá del matrimonio. Sin embargo, la relación no estuvo exenta de desafíos; ya en 2018, Karla y Tommy experimentaron una separación temporal que superaron con diálogo y compromiso.

Esta vez, la decisión de separarse parece definitiva. A través de sus redes sociales, Karla, después de la reveladora entrevista, expresó su gratitud hacia familiares, amigos y seguidores que han acompañado su proceso, así como el respeto y apoyo recibido del público y de los medios de comunicación. “El dolor vino acompañado de mucho aprendizaje. Entendí que dejar atrás no es debilidad, sino el acto más valiente de amor propio”., expresó en un post de Instagram.

Tommy Torres por su parte, no se ha pronunciado sobre esta etapa que estaría atravesando.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Tommy Torres

Karla Monroig

Divorcio de famosos

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar