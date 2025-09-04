Cantante Tommy Torres y su esposa, famosa actriz, se divorcian tras 17 años

Una de las parejas más estables en la farándula puertorriqueña había sido la conformada por el cantante Tommy Torres y su esposa la conductora Karla Monroig, sin embargo, ella misma ha confirmado que ya no están juntos.

La noticia la dio Karla durante una entrevista en el programa ‘Hoy Día’ de Telemundo, en la que se sinceró sobre el momento crítico que atraviesa su relación y los aprendizajes que ha dejado este proceso. La actriz, de 46 años, contó que este momento marcado por el distanciamiento es producto de una reflexión profunda: “Ya llega un momento en que si no funciona, cada cual tiene el derecho de buscar su felicidad. Lo más sabio es tomar caminos diferentes y enseñarle a nuestra hija que lo más importante no son las apariencias, sino vivir en verdadero amor”.

La presentadora destacó que un divorcio siempre es complejo y duro, pero necesario cuando la convivencia ya no es sostenible.

En la entrevista, la actriz, a quien hemos visto en ‘Dame Chocolate’, ‘El rostro de Analía’, ‘Más sabe el Diablo’, ‘Alguien te mira’ y ‘La casa de al lado’, entre otras, también se refirió a su nuevo enfoque personal y profesional, declarando que se encuentra “en un momento de ir a mí, de reconstruirme, de reinventarme y reencontrarme en esta etapa de vida”. Su prioridad es ahora la hija que tuvo en el matrimonio, la pequeña Amanda Zoé, de 13 años, y retomar su carrera artística.

La historia de Tommy Torres y Karla Monroig

Tommy y Karla sellaron su compromiso matrimonial en 2008, consolidando juntos un hogar tras años de noviazgo. En 2012, la llegada de su hija los unió más allá del matrimonio. Sin embargo, la relación no estuvo exenta de desafíos; ya en 2018, Karla y Tommy experimentaron una separación temporal que superaron con diálogo y compromiso.

Esta vez, la decisión de separarse parece definitiva. A través de sus redes sociales, Karla, después de la reveladora entrevista, expresó su gratitud hacia familiares, amigos y seguidores que han acompañado su proceso, así como el respeto y apoyo recibido del público y de los medios de comunicación. “El dolor vino acompañado de mucho aprendizaje. Entendí que dejar atrás no es debilidad, sino el acto más valiente de amor propio”., expresó en un post de Instagram.

Tommy Torres por su parte, no se ha pronunciado sobre esta etapa que estaría atravesando.

