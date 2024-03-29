Carolina Ramírez confirma que está embarazada a los 42 años: “Me siento lista”

Hace unas pocas semanas la actriz vallecaucana Carolina Ramírez, de 42 años, habló con Vea, de El Espectador sobre la ilusión que significaba para ella la posibilidad de tener familia. La actriz, que reside en Playa del Carmen, México, junto a Martin, su pareja desde hace un par de años, anteriormente estuvo viviendo en Argentina.

Ahora la actriz ha revelado en sus redes sociales que su sueño se cumplió y está esperando su primer hijo. Ramírez publicó un sentido texto donde revela cómo se siente en este momento.

“Decidimos guardar este milagro en silencio”, Carolina Ramírez

“Querida comunidad, Sé que he estado muy perdida por aquí y les pido perdón por la desconexión, pero es que andaba en otros planes... unos que me han cambiado la vida. Durante estos casi seis meses, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio. Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y finalmente se alinearon”, comenzó escribiendo la actriz, al tiempo que compartió imágenes donde se evidencia su vientre gestante. Por sus palabras estaría en el segundo trimestre de embarazo.

“A mis 42 años, la vida simplemente me recuerda que los tiempos son perfectos, que lo que ha de ser será y que solo hay que confiar, porque Dios es muy poderoso. Nuestro presente y nuestro mayor proyecto hoy suceden lejos de los sets, en esta selvita maya que me ha traído paz y mucha sanación”, mencionó refiriéndose a su vida en la Península de Yucatán.

“Para nosotros, la familia siempre ha sido el valor más sagrado y nos emociona profundamente empezar la nuestra; nuestra vida se fortalece y se llena de un nuevo sentido, estamos felices”.

Luego dio a conocer que se siente preparada para el nuevo reto que llega a su vida. “Desde la madurez en la que me encuentro, me siento lista para lo que viene”.

¿Carolina Ramírez tendrá niño o niña?

Enseguida mencionó que independientemente de si es niño o niña, el pequeño es bienvenido: “Sé que no hay que romantizar el camino y que vendrán desafíos, pero estamos preparados para recibirlos juntos, hoy somos equipo y este ser nos ha elegido para acompañar su camino; Y ni pregunten si es niño o niña: ya es bienvenido en toda su extensión y no lo sabremos hasta que nazca así que será una sorpresa que anunciaremos con júbilo jejeje. Antes de que lo vean por otros medios, quería que supieran por mí que nuestra vida ha cambiado para siempre. Gracias por recibir esta noticia con el mismo respeto y amor con el que la hemos cuidado”, finalizó la actriz en su comunicado.

Las primeras imágenes de la actriz en su estado fueron logradas por MarieClaire Colombia que tuvo esta exclusiva.

Aunque Carolina no reveló cuándo nacerá el bebé, se estima que esto ocurra en mayo próximo.

¿Quién es el novio de Carolina Ramírez?

EL novio de Carolina y padre de su primer hijo se llama Martín Cornide y además de ser un productor musical, desarrolla terapias para el bienestar de la muerte y el cuerpo, aunque en su perfil de Instagram se define como antiprofesor de yoga. Pero sin duda la actividad que más llama la atención a sus seguidores es su pasión por rescatar perros y procurar darles una segunda oportunidad. Carolina en un ‘en vivo’ mencionó que eso le viene de su padre, quien tiene un refugio de caballos.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento