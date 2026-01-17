Juana Arboleda, de ‘La Reina del flow’, confirma que se separó de Rafael Zea, tras 17 años

La actriz antioqueña Juana Arboleda, con una amplia carrera en televisión y teatro es parte de los nuevos personajes de ‘La reina del flow 3’. En su rol de Brenda, la madre de Sky y Soraya muestra a una madre que entrega todo por sus hijas, quienes son opuestas en sus personalidades. Con la primera tiene una relación cercana y casi de confidente, mientras que con la segunda vive en conflicto porque resulta se runa joven errática que no toma las decisiones más acertadas.

Arboleda, a quien hemos visto en apuestas como ‘Correo de inocentes’, ‘Paraíso Travel’, ‘La Promesa’ y más recientemente ‘Delirio’, comentó a Vea el desafío, pero también el bálsamo para su vida que fue este personaje en la novela estelarizada por Carolina Ramírez y Carlos Torres, que grabó justamente en un momento en el que lidiaba con la separación sentimental de su pareja por 17 años, el actor Rafael Zea, reconocido por roles como el de Michael Giovanny en ‘El man es German’.

¿Por qué se separaroN Rafael Zea y Juana Arboleda?

En diálogo con Vea, indicó que una búsqueda y crecimiento personal que comenzó ella hace varios años, debido al resurgimiento de algunos eventos de su vida familiar la llevaron a terapia y a esa búsqueda de equilibrio, en el que Rafael siempre la apoyó y fue determinante sin embargo, cree que en un punto: “seguí sanando y uno empieza a crecer y crecer pedir más y más y Rafa se quedó en cierto punto y nos desfrecuenciamos… cuando tú te trabajas a ti mismo y el otro no eso pasa”

De momento, la actriz no ve viable regresar con el actor, sin embargo, admite que “nosotros nos queremos mucho, nos adoramos, hay muchísimo amor, pero la vida nos esta pidiendo cosas diferentes. A mí me está pidiendo que me cuide, que ponga limites que me haga cargo de mi mundo emocional… y él tiene que hacerse cargo de sus cosas y necesitamos hacerlo por separado”.

Dentro de la charla comentó que en febrero se cumplirá un año de la ruptura y hoy se siente mejor, pero en principio fue bastante fuerte y se sintió muy afectada.

“Hablamos todos los días, me hace falta un montón porque fue una relación tan bonita, tuvimos una relación hermosa… Si hace un año me preguntas te hubiera dicho: ‘hasta viejita con Rafa, mi vida sentimental chek’. Pero de un momento a otro todo se revolcó, en marzo no entendía nada, pero hoy es distinto”.

Arboleda también se refirió a los esfuerzos que hicieron por salvar la relación.

“El 1 de febrero estalló todo… lo intentamos mucho al principio, como reconectar, como cuatro meses, pero el primero de junio le dije: ‘no hay nada que hacer tenemos que separarnos”.

La pareja habla a diario por la perrita que tienen desde que comenzaron la relación. Se llama Paca y los dos se distribuyen el tiempo para estar con ella, de ahí que Rafael vive cerca de su ahora ex. “Ese vinculo ahí lo tenemos y somos amigos...”.

La cordialidad que caracteriza la actual relación entre los actores, se evidencia en que mantienen en sus redes las fotos de los dos de cuando eran pareja.

