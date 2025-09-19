Carolina Sabino entra en crisis en MasterChef Celebrity: “Ya no más” ¿Renunciará?

En el episodio del pasado 18 de septiembre de ‘MasterChef Celebrity’ de RCN se presentó un eventual inusual, que según los jurados del formato Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso no había ocurrido en lso 10 años que lleva este programa en la pantalla colombiano.

En este caso, una dupla compuesta por la actriz y cantante Carolina Sabino y el generador de contenido David Sanín, llegó sin ninguna preparación al atril. La pareja de cocineros bromeó al respecto y el jurado le siguió la corriente y hablaron de un plato invisible, carente de errores, justamente porque no existía. El momento fue divertido y sacó varias risas entre el resto de famosos que compiten por los 200 millones de pesos que conforman la suma para el triunfador, sin embargo a este instante antecedió uno bastante dramático, pues Carolina entró en shock por la frustración y llegó hasta los gritos y el llanto.

Carolina Sabino se frutó al no lograr postre con David Sanín

Todo comenzó cuando los participantes recibieron la instrucción de cocinar dos platos idénticos, pero que cada dupla cocinaría separada por un muro y sin verse, solo atendiendo instrucciones verbales entre sí. Carolina asumió el liderazgo de su pareja de cocina, que fue el antioqueño David Sanín. Poco a poco, fue dando instrucciones, sin que en realidad él supiera qué plato haría. Solo se sabía que debían presentar un postre, en homenaje a la diversidad colombiana.

Carolina, que le subía el tono a su voz, hasta gritar, fue evidenciando en cámara que estaba tensa y que no estaba disfrutando la cocina. Así a pocos minutos de terminar el reto cuando sonó la frase ‘manos arriba’, Sabino estalló, después de sentir que simplemente la situación la abrumaba.

“No te rindas”, se le escuchó decir a la mexicana Belén, pero Sabino con llanto dijo: “ya estoy rendida… ya no más Belén, estoy cansada, no veo mucho norte en este momento…"

“Carolina se quiere retirar”, Violeta Bergonzi

Por supuesto, los demás participantes notaron la tensión de Sabino y se sorprendieron porque parecía evidente que quería abandonar la cocina, no sin antes pedirle perdón a su compañero, por no haber llegado al final del reto. Sanín, quien consideró que la responsabilidad era de los dos.

Violeta abrazó a Carolina al darse cuenta de la situación, y luego le dijo: “Carolina se quiere retirar”, pero Sabino, un poco más calmada mencionó: “no ni por el p…nunca he dicho que voy a renunciar, es muy frustrante, porque me encanta estar aquí, pero si no tengo la habilidad de estar acá, eventualmente pasará…yo me voy a ir..."

Al escuchar que sigue en competencia, Violeta se alegró y la abrazó reconociendo que esa era la verdadera Carolina.

Cuando en broma David y Carolina presentaron el plato inexistente, ella recibió los consejos de los jurados que la animaron a no dejarse abrumar y a entender que esas situaciones ocurren. Sabino volvió a quebrarse y admitió que siempre la acompaña el miedo y que le tiene temor a los postres.

“Tengo mucho miedo a los postres... Es un mundo que me aterra”, dijo.

Rausch la animó a aprender del error, mientras que Nicolás recalcó que esa actitud no la llevará a nada. Belén terminó diciendo: “El miedo incapacita mucho y paraliza… La cabeza puede ser tu peor enemigo”.

“Este es mi talón de Aquiles en la vida, el miedo”, reconoció Sabino.

Por su parte Ricardo Vesga opinó, “la tolerancia de Caro al fracaso es mínima”.

