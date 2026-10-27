¿Cómo sigue Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta? Su hermana se pronuncia: “Esperanza”

La madrugada del lunes 26 de octubre resultó trágica para el vallenato en Colombia. En un accidente, que se registró en la vía entre el Cesar y el Magdalena, en el que se vio involucrado el bus del cantante Kbeto Zuleta donde iba con sus músicos, fallecieron dos de ellos y 17 resultaron heridos, incluyendo el intérprete que llegó en condición delicada a la clínica Sinai Vital, ubicada del municipio de Bosconia.

El hijo de Iván Zuleta y los heridos fueron atendidos en el mencionado centro asistencial.

La secretaria de Salud de Cesar, Georgina Sánchez, se refirió al estado de salud de Zuleta, según lo consignado por El Heraldo, y aclaró que al artista no le fue amputada su pierna izquierda en la clínica, sino que esto sucedió por el impacto del accidente del bus que cayó al río.

Kbeto Zuleta habría llegado amputado a la clínica

“El equipo médico luego de la intervención urgente lo que manifiesta es que el señor Carlos Alberto Zuleta llegó ya amputado a la clínica Sinai Vital del municipio de Bosconia y pues le hicieron una cirugía en la otra pierna”, mencionó la secretaria y luego reiteró que la cirugía que le fue practicada en su otra extremidad salió bien.

“Lo que manifestaron los médicos es que la cirugía fue superada con éxito de la otra pierna, la pierna derecha exactamente, y bueno, esperamos que de la mejor forma la cirugía es realizada y que pueda salir adelante muy pronto y se pueda estabilizar”, dijo descartando así informaciones sobre la posibilidad de que el artista perdiera su otra extremidad.

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También trascendió que el intérprete estaba intubado debido a algunas dificultades que tenía en sus pulmones para respirar.

Por su parte, en declaraciones dadas a ‘Noticias Caracol’, en la mañana de este martes 27 de octubre, la senadora Claudia Margarita Zuleta, hermana del cantante confirmó el estado de salud del artista vallenato.

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“Kbeto tiene traumas a nivel del tórax, a nivel abdominal y a nivel de sus piernas, que van a requerir atenciones más especializadas y seguramente una estancia hospitalaria más larga”, indicó.

También se refirió además a que seguramente habrá otros procedimientos para el cantante, pero de momento la prioridad es que esté estable y en condiciones para ser intervenido. “Ayer fue sometido a unas intervenciones quirúrgicas, sobre todo para estabilizar su vida, y seguramente van a ser necesarias otras, pero los médicos dan prioridad a que él tenga condiciones fisiológicas para poder ser sometido a esas cirugías”.

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La senadora precisó que está recibiendo atención idónea en la mencionada clínica, agradeció las oraciones y confían en que su hermano evolucione favorablemente.

“Gracias a Dios el parte es favorable, es de esperanza, ellos están soportando bien las intervenciones y hay estabilidad para poder tener fe de que su evolución va a seguir siendo positiva”.

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Clínica en Bosconia reporta mejoría de Kbeto Zuleta

Por su parte la clínica emitió un tercer comunicado donde detalla cuál es el estado del paciente e informa sobre su evolución. "El señor Carlos Alberto Zuleta García continúa en cuidados intensivos, en recuperación posquirúrgica. El equipo tratante reporta signos de mejoría en su evolución. Aún requiere tratamiento especializado y vigilancia médica permanente, por lo que su recuperación continúa en seguimiento. El paciente a cargo de ortopedia y traumatología sigue recibiendo atención de acuerdo con sus necesidades clínicas.

Comprendemos la preocupación de sus familiares, amigos y seguidores. Mantenemos comunicación directa con las personas autorizadas y compartimos este reporte general respetando la privacidad de los pacientes. Agradecemos las muestras de solidaridad"; puntualiza el escrito difundido en las redes sociales del centro asistencial.



De momento, no se ha confirmado que Zuleta vaya a ser trasladado a otro centro asistencial. La secretaria de salud había indicado que no era la prioridad un traslado, sino su estabilización.

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