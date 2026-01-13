Conciertos de BTS en Bogotá en 2026: fechas y qué se sabe de la preventa y boletas

Formado en 2013 como Big Hit Entertainment , BTS se consolidó como uno de los fenómenos musicales globales más importantes de la última década.

Su propuesta, que combina hip-hop, pop y EDM con letras centradas en la autoaceptación, la salud mental y el empoderamiento juvenil, le permitió al grupo construir una base de seguidores masiva conocida como ARMY. Álbumes como Love Yourself: Tear y Map of the Soul: 7 rompieron récords de ventas y reproducciones, además de llenar estadios emblemáticos como Wembley y el Rose Bowl.

Tras una pausa grupal debido al servicio militar obligatorio, que prestaron en su país sus integrantes, completado entre 2022 y 2025, BTS regresó oficialmente a la escena musical con el anuncio de un nuevo álbum de estudio previsto para 2026.

EL retorno llegó acompañado de reconocimientos recientes, como el premio de Jin a Artista Masculino Más Popular en los Golden Disc Awards 2026 y varias nominaciones en los iHeartRadio Music Awards.

BTS estará en Bogotá en octubre próximo

En ese contexto, la banda anunció que se presentará en Bogotá los días 2 y 3 de octubre de 2026, dentro de una gira mundial que contempla más de 70 fechas en estadios. El tour iniciará en Seúl en abril y recorrerá Asia, Europa, Estados Unidos y América Latina, con paradas confirmadas en ciudades como Ciudad de México, Lima, Santiago y Buenos Aires.

Aunque Bogotá figura como una de las fechas clave en la región, aún no se ha confirmado oficialmente el estadio, aunque el estadio El Campín aparece como la opción más probable. Por ahora, no se han revelado detalles sobre los precios de las boletas ni las fechas de preventa. Sin embargo, se espera que se implemente un modelo de venta similar al de otros países de la región, que incluya preventa exclusiva para miembros de ARMY Membership, paquetes VIP y diferentes rangos de precios según la ubicación.

Los organizadores (Páramo Presenta) ´publicaron en sus historias de Instagram, un link donde los interesados pueden inscribirse y recibir información de primera mano de los detalles de los recitales en Colombia. Para inscribirse haga clic en este enlace

El debut de BTS en Colombia ha generado una fuerte expectativa tanto a nivel local como internacional. Los conciertos prometen una producción de gran escala, coreografías emblemáticas y un repertorio que combine éxitos como Dynamite y Butter con canciones de su nuevo álbum, consolidando así el regreso de la banda a los escenarios tras cuatro años de ausencia como grupo completo.

