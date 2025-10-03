¿Diego Guauque volvió a enfermar? El periodista de Séptimo Día aclaró la situación

El periodista de Séptimo Día, Diego Guauque enfrentó la noticia de que tenía cáncer en enero del 2023. Tras llegar de su viaje de vacaciones con su familia en Buenos Aires sintió dolores en la espalda y en principio creyó que se trataba de una indigestión o algo meramente intestinal.

Luego de ir al médico fue diagnosticado con un sarcoma. La vida del comunicador cambiaría para siempre y por meses estaría en función de su tratamiento. Fue intervenido quirúrgicamente y luego sometido a las duras quimioterapias. En todo este proceso, su esposa Alejandra Rodríguez se mantuvo con él y la buena disposición y optimismo fueron claves para que Diego saliera adelante y finalmente entrara en remisión.

Guauque volvió a Caracol y tras su experiencia con el mal se ha convertido en una especie de vocero para estar atento a la salud y en general a hacerse chequeos para prevenir males. Lo vivido en su lucha contra el cáncer quedó plasmado en el libro ‘El amor contra el cáncer’, que relata cómo fue su experiencia donde fue fundamental el tratamiento, pero también las emociones y en general, su red de apoyo en el proceso.

Guauque sigue en perfectas condiciones. Sin embargos en las redes sociales han resurgido en las últimas semanas publicaciones donde aseguran que el mal volvió y que nuevamente el periodista batalla con este. Los post mencionados le envían buena suerte en el supuesto nuevo proceso.

Diego Guauque se refiere a su estado de salud

Vea contactó directamente al periodista para que se refiera a estos mensajes que logran miles de likes y visualizaciones y mencionó que sin duda se trata de un fakenews, no obstante, también anticipó que ha sido un tema tan molesto y recurrente que ha pensando en tomar acciones legales.

No sé de dónde salen, pero si varias personas me han escrito y pues es algo que se vuelve cansón, pese a que no son medios reconocidos, ahí uno se da cuenta el poder de las fake. (Por eso) con un bogado estamos viendo cómo proceder legalmente porque ya ha pasado como tres veces”.

Sobre las motivaciones que tendrían las personas que elaboran este falso contenido cree que solo puede haber una: “el interés es generar comentarios, like y tráfico y si se ves, resulta eficaz pues son publicaciones con bastantes comentarios”.

De momento, Diego detalló que recientemente se realizó los exámenes de control que se practica cada cuatro meses y estos arrojaron resultados muy buenos.

“Me hicieron exámenes hace dos meses, salieron bien, hacen parte del chequeo que tengo que hacerme cada cuatro meses”

