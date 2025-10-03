Así fue el funeral de B-King: con globos, palomas y mariachis despiden al artista

El féretro del artista nacido en Norte de Santander, pero radicado en Medellín desde niño, llegó al cementerio Campos de Paz de la capital antioqueña, tras una misa que estuvo acompañada de un fuerte dispositivo de seguridad con presencia de policías y personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La familia había pedido a los asistentes, a través de las redes sociales, vestirse de blanco como “símbolo de paz y luz” frente a la violencia que truncó la vida del intérprete, de 31 años.

B-King fue hallado sin vida el pasado 17 de septiembre en Cocotitlán (México), junto con su compañero Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como DJ regio Clown, tras haber sido dados por desaparecidos, en la zona de Polanco, dos días después de dar un concierto en la capital mexicana, el domingo 14. La identificación de sus identidades se logró solo hasta el lunes 22 de septiembre.

En el sepelio, entre cantos de mariachis y lágrimas de familiares y amigos, los asistentes recordaron al músico urbano durante una velación de casi tres horas, en la que se elevaron cientos de globos blancos y se soltaron palomas como símbolo de despedida. Antes de esto, el sacerdote que encabezó la ceremonia pidió a todos que recordaran un instante especial que hubieran vivido con el fallecido artista. “Que sea ese el recuerdo vivo que nos vamos a llevar de él”, puntualizó y posteriormente los globos fueron liberados en medio de aplausos.

La mayoría de los asistentes eran jóvenes seguidores que acompañaron a la familia con pancartas y mensajes de afecto.

“Que se haga justicia”, clama hermana de B-King

Durante la ceremonia, Stefanía Agudelo, hermana del artista, agradeció el respaldo y pidió que la muerte de B King no quede en la impunidad.

“Lo despidieron con mariachis y con globos blancos porque él siempre será alegría. Pero también pedimos a las autoridades de México y Colombia que se haga justicia”, dijo Agudelo a la prensa.

Dentro de los asistentes también estuvo la modelo Sofía Avendaño, exparticipante de ‘La Casa de los famosos’ y quien fue la primera en usar las redes sociales para advertir que B-King estaba desparecido y pedir ayuda para encontrarlo.

B-King fue homenajeado con mariachis en su despedida, mientras el féretro descendía un grupo del género mexicano cantó temas como Como quien pierde una estrella, Amor eterno y El rey. Hay que decir que el artista sentía un vínculo especial con México, de ahí que estaba dichoso por la oportunidad de poder cantar en ese país. La imagen Virgen de Guadalupe, patrona de millones de aztecas, era uno de los tatuajes que tenía en su cuerpo y que permitió a su familia identificarlo.

Un gesto que conmovió a los asistentes y que luego fue publicado en las redes sociales es que la mascota del artista estuvo allí y se acercó al féretro cuando ya había sido enterrado. “Vuela alto Byron, te extrañaremos”, escribió Stefanía en dicha historia.

