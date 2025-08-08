¿Quién era Martha Nolan y qué se sabe de influencer hallada muerta en lujoso yate?

El pasado miércoles 5 de agosto el mundo digital volvió a conmoverse por una muerte temprana de una de sus figuras, cuando se anunció que Martha Nolan, diseñadora, experta en moda y poseedora de una amplia comunidad digital, murió.

Ese día, trascendió que apareció un cuerpo en un yate en el exclusivo puerto Montauk Yacht Club, en Nueva York. Fue una llamada al 911 la que solicitó la presencia de emergencias porque una joven había sido encontrada inconsciente, a bordo de la embarcación.

Se sabe que la víctima fue identificada como Martha Nolan O’Slatarra, y que al momento de llegar las autoridades, algunas personas que acudieron le habían practicado maniobras de RCP, sin embargo estas fueron infructuosas y fue declarada muerta en el mismo yate.

Según reportó ABC News, se especula que un hombre habría llamado horas antes a reportar gritos de una persona, situación que no ha sido corroborada por las autoridades. De esta manera, la Policía del Condado de Suffolk ha empezado una investigación para conocer no solo la causa de la muerte de la generadora de contenido, sino sí hubo manos criminales en ella.

De momento se sabe que no había señales de violencia en el cuerpo de la influencer y tres personas que estaban con ella a bordo han rendido declaración.

Martha Nolan era un reconocida diseñadora, tenía marca propia

Martha, de 33 años, había nacido en Carlow, Irlanda y vivía en la gran manzana desde hace 10 años. Era profesional en Comercio y Marketing Digital de la Universidad de Dublin y había tenido mucho éxito en la industria de la moda, pudiendo crear su propia marca llamada ‘Eastxeast’, que procuraba también cuidar el planeta.

“La moda no debe ir en detrimento de nuestro planeta”, indica la compañía de la desaparecida irlandesa en su página web. “Nos comprometemos a utilizar materiales respetuosos con el medio ambiente y procesos de fabricación éticos para que nuestros clientes puedan sentirse bien con sus compras y el impacto que tienen en el mundo”, expresa en otro aparte sobre su filosofía.

La irlandesa se había convertido en una especie de celebridad de la moda. “Siempre supe que quería tener éxito, que estaba impulsada por el dinero, por los negocios y que la moda es una industria difícil y sería un camino lento”, indicó en entrevista con Irish Independient.

Sobre los hechos el Montauk Yacht Club emitió un comunicado expresando su solidaridad. “Nuestro equipo está comprometido con la seguridad y el bienestar de nuestros huéspedes y personal”, indicó el portavoz oficial.

