María Mercedes Ruiz es la nueva presentadora de ‘Buen Día Colombia’: “Estoy feliz”

A finales de marzo el matutino de RCN, Buen día Colombia despidió a una de sus presentadoras, ya que Viena Ruiz se pensionó. Desde entonces el programa ha invitado a algunas reconocidas figuras femeninas de la pantalla para que conduzcan, pensando en que una de ellas fuera el remplazo de la antioqueña.

En el caso de María Mercedes Ruiz, quien ha estado ausente de la pantalla colombiana por casi una década, fue invitada en un par de ocasiones, incluso estuvo compartiendo el set con la saliente Viena. Ahora, la misma ex presentadora de City Noticias revela en primicia, que ella fue la elegida para formar parte del equipo de conductores del mañanero.

La payanesa estuvo en pruebas de maquillaje y vestuario esta semana y comienza en forma el próximo lunes 21 de abril.

María Mercedes Ruiz regresa después de 10 años de ausencia

¿Cómo recibes este regreso a la televisión después de una década de ausencia?

“Estoy muy, muy feliz... Después de 10 años de estar dedicada a las comunicaciones corporativas y detrás de cámaras, llega esta propuesta que la verdad no me esperaba...Se trata de un proyecto sentido, respetuoso, que se alinea con mi vida y que acepté sin vacilar... Yo estaba ya lista para empezar un nuevo reto en la parte empresarial, pero como las cosas no se dan como uno planea, sino como Dios manda, acepté feliz este regreso a los medios de comunicación, que además, me vuelve a acercar al cariño de la gente”.

Puedes leer: ¿Qué pasó con María Mercedes Ruiz? La conductora de ‘City Noticias’ y su nueva vida

¿Cómo vas a combinar tu trabajo empresarial y asesorías con el programa?

“Buen Día Colombia ofrece un horario amigable con la familia y con la vida personal, por lo tanto, me permite estar en el programa, salir a grabar notas cuando corresponda, hacer algunas asesorías puntuales y además: puedo compartir tiempo de calidad con mi esposo y seguir acompañando a mi hija a sus clases de baile”.

Ma Mercedes Ruiz fue presentadora de 'City Noticias' Fotografía por: Instagram

¿Qué crees que le vas a imprimir al programa teniendo en cuenta esa amplia experiencia que tienes en noticias y magacines?

“Quiero compartir con la gente mis experiencias y vivencias tanto en la parte personal, como en el área familiar. Muchas veces nos enfrascamos en mostrarnos perfectos, todopoderosos e imbatibles, pero no hay nada mejor que dejar ver nuestra esencia real y auténtica. Es importante generar espacios constructivos de diálogo y de reflexión, porque la experiencia es para compartirla y entre todos construir una red de apoyo... A todos nos pasa de todo y muchas veces sentimos que somos los únicos viviendo determinada situación, por eso valoro mucho compartir vivencias y experiencias reales”.

El rol de María Mercedes Ruiz en ‘Buen día Colombia’, de RCN

¿Vas a tener sección propia? o ¿qué nos puedes adelantar de lo que veremos a partir del próximo lunes? “No te puedo adelantar mucho, pero sí puedo decirte que cada uno de los presentadores del programa tenemos la oportunidad de interactuar con la gente. Lorena Lagos, nuestra directora, se encarga de diseñar un espacio divertido, ameno y muy variado para nuestra audiencia... y nosotros, sus presentadores, estamos prestos para aportar desde nuestra experiencia”.

¿Por qué crees que fuiste la elegida?

“Los tiempos de Dios son perfectos y si estoy en ‘Buen Día Colombia’, es porque Dios así lo quiere y por ello, me pone en el momento y en el lugar indicado... A mis 48 años tengo claro que se viene a esta vida a apoyar y estoy segura que desde este nuevo rol, voy a poder servir a mucha gente.

¿Qué dijeron tu hija y tu esposo de este regreso?

“Edwin y Majo están felices! ... Majo (quien tiene 14 años) poco recuerda mi paso por la televisión y ella está muy emocionada de volverme a ver en pantalla. Mi esposo es el más divino del mundo, me apoya, me acolita, me hace barra y está feliz de verme feliz en esta nueva posibilidad que me brindan Dios y la vida”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento