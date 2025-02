Esto dice la carta que Epa Colombia le escribió a su hija desde la cárcel

El pasado jueves 13 de febrero, Epa Colombia volvió a ser noticia al aparecer, por primera vez, en medios de comunicación, luego de haber sido internada en el centro penitenciario El Buen Pastor.

Entre las entrevistas que concedió, habló con Johana Bahamón, actriz y activista, creadora de la Fundación Acción Interna, con la que les brinda oportunidades de resocialización y reinserción a la sociedad a las reclusas.

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor. Fotografía por: Captura Caracol Televisión

Epa Colombia escribió conmovedora carta a su hija

En una entrevista para Cárceles Podcast, conducido por Johana Bahamón, Barrera compartió el profundo dolor que siente por estar separada de su hija. La empresaria realizó la actividad de “Cartas privadas de la libertad”, con la que pudo enviarle un mensaje a su primogénita expresándole la falta que le hace:

“Hola, yo me llamo Daneidy Barrera Rojas. Samara, no sabes cuánto te extraño, tus ojos tan hermosos y perfetos. Vivo por ti, eres mi motor para nunca rendirme, eres tan tierna, tan consentida, tan amorosa. Tu mamá todos los días le pide a Dios que siempre te cuide, te ilumine, te guarde de todo mal y todo peligro. Te amo con todo mi ser. Te extraño, todos los días al despertar te pienso, cómo estarás, qué estarás haciendo, si ya te comiste el huevito al desayuno, bañarte, consentirte y hacerte reír y hacer videos que es te gusta, mi vida linda. Le pido a Dios que muy pronto pueda estar junto a ti, para cada día seguir creciendo y cada día amarte y cuidarte”.

En redes sociales, los internautas reaccionaron a las palabras de la influencer: “libertad a una mujer guerrera”, “hermosa carta ... Dios te bendiga Daneidy”, “muy pronto estarás libre”, “fundación acción interna Johana Hahamon y segundas oportunidades es un programa que realmente cumple con su logo SEGUNDAS OPORTUNIDADES”, “hermosas palabras. Dios permita que salgas pronto para el reencuentro con tu hija”, “Daneidy eres una mujer guerrera y luchadora, vas a salir más grandiosa y victoriosa de lo que eres”.

A pesar de estar privada de la liberta, Epa Colombia mantiene la esperanza y el deseo de ser un ejemplo positivo para su hija, trabajando en su transformación personal y profesional desde la prisión.

Epa Colombia asegura que su condena es injusta

La creadora de contenido habló con Noticias RCN, donde se refirió a su condena: “Mi caso debieron revisarlo muy bien antes de condenarme porque me hicieron un daño muy grande. Yo genero empleo, ayudo a muchas personas que lo necesitan. La Daneidy de hace seis años no es la misma que hoy día. Cambié y soy otra persona porque me superé, porque he cambiado y creo que eso debieron tenerlo en cuenta”.