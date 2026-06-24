Famoso actor denuncia que fue ‘escopolaminado’ en Bogotá y se llevaron su perro: “Ayúdenme”

En un nuevo hecho de inseguridad en Bogotá, el actor de teatro y televisión Jorge Hugo Marín fue víctima de los delincuentes. El intérprete que hemos visto en producciones como ‘Arelys Henao: canto para no llorar’, ‘Enfermeras’ y Rigo’ reveló que el domingo 21 de junio sufrió un robo.

“Se llevaron a mi perro, a Guaro“, Jorge Hugo Marín

Según el testimonio de Marín, le habrían dado escopolamina y posteriormente, lo despojaron de sus pertenencias. El actor, que reside en la zona de Palermo, localidad de Chapinero, se encuentra bien y ahora su preocupación es que en medio de los hechos su compañero Guaro, despareció.

En el testimonio que Marín publicó en sus redes sociales y que actores como Carmenza Gómez, Luna Baxter, Carmenza Cossio, Ella Becerra y otros han difundido clamó ayuda para hallar a su peludo: “Soy Jorge Hugo Marín y quiero hacer este video para denunciar que fui victima de un robo en mi casa el día domingo. Me dieron escopolamina, se me llevaron muchas cosas de mi casa, pero lo más importante y prioritario se llevaron a mi perro, a Guaro. Para quienes lo conocen es un perro espectacular, un cruce entre pastor alemán y pastor belga, es como un pastor alemán mediano. Hace mucha falta en casa y sé que la está pasando bastante mal…Así que por favor ayúdenme a encontrarlo, el perro fue desaparecido en el barrio Palermo (...) Guaro lo estamos esperando, así que aparece”, dijo el actor que añadió los datos para que quien tenga información sobre el perro, se comunique.

A dónde llamar en caso de ver a Gaaro

El mensaje de alerta que busca dar con el paradero de Guaro dice:

“AYÚDANOS A ENCONTRAR A GUARO! Hacemos un llamado a la @alcaldiabogota, @seguridad_bogota, @policiabogota y a toda la ciudadanía para que nos ayuden a difundir esta búsqueda.🦮 Guaro es parte de nuestra comunidad y hoy lo estamos esperando con el corazón en la mano. Necesitamos de la ayuda de todos para encontrarlo. Si lo has visto o tienes cualquier información sobre su paradero, por favor comunícate de inmediato a: 315 848 5513 y 315 633 6006🙏 Cada compartido cuenta. Cada dato puede marcar la diferencia.📢 Difunde. Comparte. Ayúdanos a traer a Guaro de vuelta a casa”.

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