Sean Diddy Combs trasladado a una cárcel federal. Revelan cuándo saldrá libre

Desde que Sean Combs, también conocido como P. Diddy o Puff Daddy, fue detenido, en septiembre del 2024 acusado de crímenes sexuales graves, había estado recluido en la cárcel más temida de la costa este de Estados Unidos: el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, donde hace pocos días se determinó que había sido atacado por otro recluso con arma blanca.

El rapero, que fue condenado a 50 meses por los crímenes menos graves de los que se le acusaba temía por su vida en la mencionada penitenciaría, según sus abogados quienes habían solicitado un traslado a un lugar menos hostil, que le permitiera rehabilitación y visitas de sus familiares en ambiente menos tenso. Recordemos que Combs quedó exonerado de cargos como conspiración para delinquir y tráfico de personas.

Sean Combs estará ahora en New Jersey

Este jueves 30 de octubre, se confirmó que finalmente la petición fue tenida en cuenta y Diddy Combs fue trasladado a una cárcel federal de Nueva Jersey. Allí se le facilitará acceso a un plan de rehabilitación por consumo de drogas y la cercanía con su familia.

Esta penitenciaría está situada en la base militar en Nueva Jersey, y según la defensa de Combs su entorno es más apto para su rehabilitación.

¿Cuándo saldrá de prisión Sean Diddy Combs?

De igual manera, esta semana se confirmó que el artista y empresario, que lleva 13 meses en la cárcel, estaría libre el 8 de mayo de 2028, no obstante, esta fecha podría cambiarse por una anticipada en la medida en que tenga reducción de pena por buena conducta o incluso, si los esfuerzos por impugnar la pena de sus abogados tuvieran frutos.

También ha trascendido que Sean Combs ha solicitado a un tribunal que reabra su caso penal y acelere el proceso de apelación. Según The Mirror US, los documentos judiciales presentados el 29 de octubre revelan que el equipo legal del rapero solicitó una audiencia y argumentación aceleradas, detallando sus planes para impugnar tanto la sentencia como el veredicto.

Otros famosos que han cumplido sus condenas en prisiones federales son Martha Stewart, quien estuvo cinco meses en 2004 por tráfico de información privilegiada; Wesley Snipes, cumplió tres años por evasión de impuestos y Tim Allen estuvo en la cárcel por dos años y cuatro meses por tráficos de drogas.

