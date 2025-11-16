Fotógrafo colombiano fue hallado sin vida en México. Esto se sabe

Este sábado, medios de comunicación mexicanos reportaron la muerte de Jonathan Ortiz, un reconocido fotógrafo colombiano de 34 años, quien fue hallado en un apartamento en Santa Fe, Ciudad de México.

¿Qué pasó con Jonathan Ortiz, fotógrafo colombiano?

Amigos cercanos a Ortiz, oriundo de Santa Marta, revelaron que, al notar su ausencia por varias horas en la residencia, encendieron las alarmas y comunicaron a las autoridades. Así lo aseguró un allegado a medios mexicano: “Sus compañeros comentan que él se encerró en su habitación y, al pasar varias horas sin obtener respuesta, entraron al cuarto y lo encontraron sin vida”.

Por su parte, Antonio Nieto, un periodista mexicano de La silla vacía, afirmó que el fotógrafo se encontraba desnudo y boca abajo, por lo que, por ahora, las autoridades investigan si Ortiz, posiblemente, estuvo acompañado. Sin embargo, al parecer, el colombiano no habría presentado signos de violencia en su cuerpo. En el momento del hallazgo no presentaba signos de violencia, y sus compañeros se comunicaron de inmediato con nosotros en Colombia”, comentó el allegado del fotógrafo.

Su familia solicitó el apoyo de la Embajada de Colombia en México para la repatriación de su cuerpo y la agilización de trámites consulares. El hecho habría ocurrido el pasado jueves 13 de noviembre.

En redes sociales, sus amigos y seguidores han dejado mensajes lamentando su pronta partida: “Descansa en paz”, “Dios te tenga en su santa gloria, descansa en paz nene. No lo puedo creer”, “increíble”, “qué tristeza su partida”, “qué fuerte”.

¿Quién era Jonathan Ortiz, fotógrafo colombiano hallado sin vida en México?

De acuerdo con su perfil en LinkedIn, fue el fundador del estudio fotográfico “Jonaorle”, una empresa enfocada “en las características inherentes del cuerpo”. En Pexels, una reconocida página de fotografías, el colombiano publicaba su trabajo y mantenía vistas de 188 millones.

En sus redes sociales, Jonathan no solía publicar muchos detalles de su vida personal. Por el contrario, se enfocaba más en dar a conocer su trabajo. En su perfil de Instagram donde tenía 82 mil seguidores, solía publicar su trabajo para portadas de importantes revistas como Playboy México. También se estaba dedicando a su faceta de cineasta y realizador de videos.