Murió actor santandereano en trágico accidente de tránsito: “Era una persona única”

El gremio actoral está de luto. El pasado 8 de noviembre, en el sector Los Troncos, en Piedecuesta, Santander, Jhon Freddy Martínez, un actor local, se dirigía en su moto cuando chocó con una camioneta blanca. El siniestro vial causó su fallecimiento a los 39 años.

¿Cómo fue el accidente en el que murió Jhon Freddy Martínez?

En un video de una cámara de seguridad del sector quedó registrado el momento exacto de la colisión, el pasado sábado 8 de noviembre, sobre las 12 del mediodía. Al parecer, el artista, quien según Vanguardia Liberal se dirigía desde Piedecuesta hacia su vivienda en el conjunto Ciudadela Verde, se pasó un semáforo en rojo y se encontró de frente con una camioneta blanca. Aunque el actor fue trasladado a la Clínica de Piedecuesta, falleció debido a la gravedad de las heridas que habría sufrido en la cabeza.

#Noticia 🔴 | En video quedó registrado el siniestro vial que cobró la vida de John Fredy Martínez, un motociclista que chocó contra una camioneta en el sector de Los Troncos, vía nacional de Piedecuesta. Presuntamente, el conductor de la moto cruzó el semáforo en rojo antes de… pic.twitter.com/oJahzTsiWA — Canal TRO (@CanalTRO) November 10, 2025

¿Quién era Jhon Freddy Martínez, actor santandereano que murió en accidente?

Andrés FT Correa, uno de los amigos del actor, lamentó la noticia y lo recordó por su carisma y talento: “Era una persona única, valiente, fuerte y ejemplar; un ser humano alegre, siempre sonriente y extrovertido, un soñador que vivía la vida con giros y matices de artista verdadero”.

Por su parte, uno de sus colegas agregó: “Quedémonos con esa sonrisa que tenía, con esa energía que llenaba cada set y escenario”.

El actor participó en un comercial de una reconocida hamburguesería que se hizo para celebrar la primera estrella del Atlético Bucaramanga, y también en la serie La Pequeña Manhattan, famosa por haber anticipado el título del equipo ‘Leopardo’. Según lo que han compartido sus familiares, recientemente trabajó como asistente de producción en la película Luis Tercero y como extra en varias series, incluyendo Ni un paso atrás del Canal TRO, Proyecto Final, Sala de espera e Índigos. En el mundo del teatro, formó parte de varias producciones y también brilló en cortometrajes realizados por la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab) y el Sena, donde estaba cursando sus estudios.

Jhon Freddy también se desempeñaba como director. De hecho, estaba a punto de estrenar “Pon a sonar las rolas”, un videoclip donde desarrolló esta faceta y que estaba programado para ser publicado este miércoles 12 de noviembre. Sus amigos cercanos confirmaron que la proyección del video fue aplazada, pero que en la nueva fecha le realizarían un homenaje a Jhon Freddy, quien le dedicó su vida al arte. “Queremos que el estreno sea una celebración de su vida. También estamos planeando un documental que recopile su obra y trayectoria artística”, dijo Andrés Correa, amigo del actor.

Su despedida se llevó a cabo el pasado lunes en la funeraria Capillas de la Fe y su último adiós será este martes a las 10:00 a.m. en el Cementerio Local.