Murió la Barbie humana. La influencer de 31 años falleció en extrañas circunstancias

El mundo de las redes sociales está de luto. Hace unas horas se confirmó la muerte de Bárbara Jankavski, una famosa influenciadora brasileña conocida como la Barbie humana. De acuerdo con medios internacionales, la joven de 31 años tenía en su cuerpo 27 procedimientos estéticos.

¿De qué murió la Barbie humana?

Durante la noche del 2 de noviembre, la Policía Militar halló el cuerpo de la influencer. Al parecer, según Univisión, la creadora de contenido habría sido contratada por “servicios sexuales” por un hombre identificado como Renato Campos Pinto de Vitto. Al percatarse que no se movía, él habría dado aviso a las autoridades.

El portal G1 reveló que, al parecer, “hicieron uso de sustancias ilícitas”. Posteriormente, ella tosió y luego se quedó dormida mientras veían televisión. Presuntamente el hombre con quien se encontraba le habría hecho reanimación cardiopulmonar durante nueve minutos, pero, desafortunadamente, el cuerpo de la influenciadora no resistió y murió.

Las autoridades habrían encontrado a Bárbara Jankavski Marquez en ropa interior y con “lesiones visibles en el ojo y la espalda”, por lo que su misterioso fallecimiento está en investigación, ya que el caso fue catalogado como una «muerte sospechosa». Por ahora, están a la espera de los resultados de las pruebas toxicológicas, las cuales determinarán si hubo intervención de terceros o si su fallecimiento está relacionado únicamente al consumo de sustancias.

¿Quién era Bárbara Jankavski, la Barbie humana?

La creadora de contenido, originaria de Brasil, tenía 56 mil seguidores en su perfil de Instagram donde se identificaba como ‘Boneca Desumana’. En esa red social, reposan fotografías suyas donde ella se mostraba antes y después de las cirugías. Se dio a conocer por su cambio extremo y su deseo de parecerse a la Barbie, la muñeca ícono de la moda, que se caracteriza por su piel blanca, su pelo rubio y sus ojos azules.

Para lograr parecerse a ella, la creadora de contenido se sometió a 27 cirugías estéticas, entre ellas rinoplastias, liposucción de cuello y modificaciones en abdomen, piernas y cejas. En varias oportunidades señaló que no buscaba aprobación de nadie, sino “convertirse en una obra de arte viva”.

En sus redes sociales, sus amigos y seguidores han expresado su conmoción por su pronta partida: “Descansa en paz, diva. Viviste un poco de la vida que siempre quisiste, y eso nos consuela un poco”, “¡Dios mío, qué triste! Me gustaba mucho su contenido. Que en paz descanse”, “Tan joven, que Dios la reciba con los brazos abiertos y de consuelo a su familia y amigos”, “estoy en shock, me encantaban sus videos”, “no lo puedo creer”.