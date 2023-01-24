Giovanny Ayala habló del secuestro de su hijo: “una situación extremadamente difícil”

Este miércoles 19 de noviembre las autoridades confirmaron que uno de los siete hijos del artista popular Giovanny Ayala había sido secuestrado. Se trata de Miguel, quien también es cantante y el público recuerda por su paso por ‘Yo me llamo’ en la edición 2023, donde imitó justamente a su famoso padre.

¿Qué le pasó al hijo de Giovanny Ayala?

El joven fue interceptado en la noche del martes 18 de noviembre mientras se desplazaba por la vía Popayán–Cali y posteriormente fue obligado a descender del carro en el que viajaba. Miguel fue retenido junto a su mánager. Eran cerca de las 9 de la noche cuando los delincuentes, que iban a bordo de dos vehículos y una motocicleta, bloquearon el paso del cantante y sus acompañantes.

Según ha trascendido, el conductor del vehículo fue abandonado en el lugar y dio aviso inmediato a las autoridades. El artista iba en esta carretera, ya que regresaba a Cali para tomar un vuelo hacia Bogotá, luego de una serie de shows que dio en el Cauca. Su último concierto había sido en el corregimiento de Huesito, en el municipio de El Tambo.

Giovanny Ayala hace petición tras secuestro de su hijo, Miguel

Ahora ha sido el mismo artista y padre del joven secuestrado, quien se ha pronunciado a través de sus redes sociales.

“En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia”, comienza diciendo el comunicado que publicó en una de sus historias de Instagram el artista, que luego hizo una petición. “No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar”.

Ayala también agradeció el apoyo en estos instantes tan complejos para él y los suyos: “Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo. Gracias por entender”, indicó el también exparticipante de ‘MasterChef celebrity’.

