Giovanny Ayala envió nuevo y desgarrador mensaje sobre el secuestro de su hijo Miguel

Tras casi diez días de búsqueda, la familia de Giovanny Ayala sigue sin tener noticias de Miguel, secuestrado el 18 de noviembre cuando viajaba de Popayán al aeropuerto de Palmira. En medio de la incertidumbre, el intérprete de música popular volvió a pronunciarse públicamente y compartió un mensaje directo a los captores de su hijo.

El nuevo mensaje de Giovanny Ayala por el secuestro de su hijo

Por medio de una publicación en la que extendió su invitación a una velatón en Villavicencio, el cantante de 49 años aprovechó para expresar su sentir con unas conmovedoras palabras.

“A nadie se le debería arrebatar el derecho de creer en su país, de construir su propio camino y de imaginar un futuro lleno de posibilidades”, comentó inicialmente.

De acuerdo con Giovanny Ayala, “detrás de cada secuestro hay una familia que se quiebra en silencio, que ora, que llora y que espera, pero que también se aferra a la fe de que la vida puede volver a ser vida con la liberación”. Por esta razón, insistió a los captores de su hijo Miguel que reconsideren la decisión y el joven de 21 años, así como su mánager, sean dejados en libertad lo más pronto posible.

“Oro por quiénes tienen a mi hijo y también a Nico, y oro por sus familias. Espero que Dios obre en ellos y toque su corazón para que valoren y respeten las vidas y la libertad de las personas que tienen en sus manos”, agregó el reconocido artista.

Giovanny Ayala concluyó su mensaje agradeciendo a quienes se han sumado a esta búsqueda, incluso desde sus propias oraciones, así como a todos aquellos amigos y colegas que permanecen presentes en este complejo momento.

“Gracias infinitas a toda Colombia, a mi Villavicencio y a mis colegas. Sus oraciones reconfortan mi corazón”, añadió.

Las reacciones a las desgarradoras palabras de Giovanny Ayala no se hicieron esperar. Otros artistas, como Adriana Bottina y Rafael María Díaz, respondieron de inmediato con mensajes de aliento. “Los tenemos en el corazón. Para Dios no hay nada imposible”, escribió Bottina, recordada entre el público por su protagónico en la telenovela Nadie es eterno en el mundo.

Por ahora no hay información oficial sobre los avances de la investigación ni claridad sobre los responsables del secuestro de Miguel Ayala. Mientras tanto, su familia continúa a la espera de noticias y mantiene la esperanza de que el joven regrese pronto a casa.