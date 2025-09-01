Gordon Ramsay fue diagnosticado con cáncer. Esto dijo tras ser operado

Gordon Ramsay es famoso mundialmente por ser un chef exitoso y exigente. El escocés, que ha logrado 17 estrellas Michelín, de las cuales mantiene 7, es una estrella indiscutible de la pantalla por los realities que encabeza donde no teme hacer los comentarios directos a los nuevos cocineros. Es popular por sus comentarios ácidos, e incluso groseros y sin empatía para algunos. Tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, Ramay posee restaurantes exclusivos y reconocidos, además ha escrito libros de gastronomía.

Gordon estrella de formatos como ‘Hell’s Kitchen’, ‘The F Word’ ‘MasterChef’ y ‘Kitchen Nightmares’ entre otros, tomó por sorpresa a sus seguidores este fin de semana al publicar en sus redes sociales que es paciente oncológico.

Fue con un post que incluyó un par de fotografías que el británico dio a conocer que acaba de salir de una cirugía para combatir el cáncer que le fue diagnosticado. En sus imágenes, el cocinero mostró una herida reciente con puntos que van desde la parte inferior de su oreja hasta su mandíbula.

Gordon Ramsay fue operado por un cáncer de piel

“Agradecido y muy agradecido por el increíble equipo de The Skin Associates y su rápido trabajo reactivo en la eliminación de este carcinoma basocelular. ¡Gracias! Por favor, no olvides tu protector solar este fin de semana”, escribió Gordon sobre el carcinoma basocelular que le descubrieron y que requirió cirugía.

“¡Prometo que no es un lifting facial! Necesitaría un reembolso…”, apuntó el cocinero dejando ver su humor y optimismo ante esta etapa.

Desde esta publicación, en las últimas horas el británico ha publicado dos pos más relacionados con recetas e ingredientes, lo cual dejaría ver que el postoperatorio del procedimiento fue sencillo y ya está superado. La publicación sobre la cirugía de Gordon supera el medio millón de likes. No hay comentarios, ya que el también presentador los desactivó,

Según Forbes, Gordon Ramsay es una de las celebridades británicas con mayores ingresos, de hecho parte del top diez. Segun Celebrity Net Worth tendría una fortuna cercana a los 220 millones de dólares, derivados de las ganancias de sus restaurantes, la venta de sus libros y los ingresos como anfitrión en distintos programas de televisión.

