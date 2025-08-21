Mark Ruffalo, de Vengadores, soñó que tenía tumor y un examen médico lo confirmó

La historia del actor Mark Ruffalo, quien encarna al hombre increíble, ‘Hulk’, en Vengadores, del Universo Marvel, y a quien también hemos visto en cintas como El proyecto Adam, Dicen por ahi, Si tuviera 30, Zodiaco y Como si fuera cierto, entre otras, parece sacada del guion de una película.

En charla que él tuvo con Jason Bateman en su pódcast Smartless contó que vivió una especie de revelación que de alguna manera, le permitió vivir mejor.

El actor, a quien le fue extraído un tumor cerebral hace dos décadas contó que cuando su esposa, Sunrise Coigney, estaba a punto de dar a luz a su hijo, se encontraba en la última fase del rodaje de La última fortaleza, con Robert Redford, cuando tuvo una pesadilla. En ella solo escuchaba que él mismo decía: “'Tienes un tumor cerebral’. Ni siquiera era una voz. Era simplemente un conocimiento puro: ‘Tienes un tumor cerebral y tienes que tratarlo de inmediato‘”, Al despertar recordaba todo de "este sueño loco, ya sabes, no se parecía a ningún otro sueño que había tenido antes".

Mark Ruffalo no contó a su esposa que tenía tumor cerebral

Sin comentárselo a su esposa, acudió al médico a hacerse un chequeo, ya que el sueño lo dejó muy inquieto.

“La enfermera llama a la doctora, y podía oírlos hablando en la otra habitación, y ella simplemente entra, y es como un zombi”, dijo Ruffalo a su colega del pódcast, “y dice: ‘Tiene una masa detrás de la oreja izquierda del tamaño de una pelota de golf, y no sabemos qué es. No podremos saberlo hasta que le hagan una biopsia”.

Para no angustiar a su esposa, prefirió contarle todo solo cuando tuvo a su primer hijo. “Cuando se lo conté a Sunny, al principio pensó que bromeaba. Y luego se echó a llorar y dijo: ‘Siempre supe que ibas a morir joven”.

En la entrevista Ruffalo contó que por suerte el tumor resultó benigno pero era necesario sacarlo en una cirugía que tenía riesgos fuertes. Al salir del quirófano estaba sordo del oído izquierdo y con la mitad de la cara paralizada. “Las probabilidades de que los nervios volviesen a su estado natural disminuían cada mes y el séptimo mes ya era el punto de no retorno. Finalmente, la parálisis comenzó a desaparecer. Todo desapareció en un año”, había dicho en una anterior entrevista el actor que pedía que pudiera conservar su cara y ver para no perderse el crecimiento de sus hijos.

“Quítenme la audición, pero déjenme conservar la cara y simplemente déjenme ser el padre de estos niños”. Con el tiempo se repuso y hoy tiene a sus hijos Bella, de 19 años , y Odette, de 17.

